Irish Distillers veröffentlicht Jameson Triple Triple Chestnut Edition

Die Iren sind bei ihrer Holzwahl für die Fassreifung weit weniger eingeschränkt als die Brennereien in Schottland, die ja bekanntlich nur Eichenholz verwenden dürfen. In Irland zeigt man sich experimentierfreudig, und eine der Holzarten, die dabei immer wieder zum Einsatz kommt (zum Beispiel auch bei Teeling) ist die Kastanie. Kastanie ist aber mit Vorsicht zu behandeln – sie gibt sehr schnell ihre Komponenten an den Whisky weiter und längere Reifung in ihr ergibt binnen kurzer Zeit ein unangenehm holziges Geschmackserlebnis.

Das weiß man natürlich auch bei den Irish Distillers, und so ist die neue Jameson Triple Triple Chestnut Edition auch nur zum Teil in Kastanienfässer gereift. Die beiden anderen Fasstypen, die für den Whiskey verwendet wurden, sind ex-Bourbonfässer und Oloroso Sherryfässer.

Der Jameson Triple Triple Chestnut Edition erscheint soeben in Südafrika und wird Anfang 2025 dann auch in Irland, UK, USA, Indien, Polen und Kanada erscheinen – ein Erscheinen in Deutschland können wir weder bestätigen noch ausschließen. Der Preis in UK für den mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllten Jameson Triple Triple Chestnut Edition beträgt 30 Pfund.

Hier noch die offiziellen Tasting Notes:

Nose: Opens with rich aromas of toffee fudge, vanilla, and hazelnut chocolate. Subtle orchard fruit notes of sweet pear and green apple softly linger in the background while the chestnut wood influence continues to build, accentuating the indulgent tones of dark chocolate and toasted almond.

Taste: Luscious and textured with notes of creamy fudge and vanilla, while mild nutty undertones and gentle wood spices slowly build over time adding further layers of flavour, complementing the orchard fruits and toasted wood.

Finish: Lingering finish which sees the fruits and spices gently fade, allowing the balanced use of oak and chestnut to have the last word.