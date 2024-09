Islay of Raasay veröffentlicht Raasay Dùn Cana Sherry Quarter Cask Release: Second Edition

Zuerst in Rye Casks gereift, dann ein sechs Monate langes Finish in PX- und Oloroso Sherry Casks, leicht getorft und mit 52% vol. Alkoholstärke abgefüllt, das ist die soeben erscheinene Raasay Dùn Cana Sherry Quarter Cask Release: Second Edition von der Brennerei auf der gleichnamigen Insel. Bennant ist die Abfüllung nach dem höchsten Punkt auf der Insel.

Die Reifung in den kleineren Quarter Casks ( Füllmenge 125 Kiter) beschleunigt die Reifung des Whiskys und verleiht ihm intensivere Aromen, die als “pfeffrige Gewürze, getrocknete Sultaninen und ein Hauch von Vanille-Toffee, mit einem Abgang von anhaltender salziger Schokolade und einer leichten Note von aromatischem Holzrauch” beschrieben werden.

Besitzer und Master Distiller Alasdair Day sagt über den Raasay Dùn Cana Sherry Quarter Cask Release: Second Edition:

The Dùn Cana Sherry Quarter Cask Release is a great addition to our core product offering at Isle of Raasay Distillery, as it allows further discovery into our style of whisky making whilst presenting the spirit with a distinctively different cask influence than our Signature single malt.

“We were overwhelmed with the positive response [to the first release] last year, selling out in record time to our Slàinte Club and growing global audience. We look forward to bringing future editions of Dùn Cana to our loyal fans.