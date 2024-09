Bushmills launcht deutschlandexklusive Abfüllung der Causeway Collection 2024

Die Causway Collection 2024 erhält ein deutschlandexklusives Mitglied: Der Bushmills Irish Whiskey Causeway Collection 10 Year Old Barolo Cask ist mit 51,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt und exklusiv für den deutschen Markt vorgesehen. Und er kommt mit einer Besonderheit: Um seine geschmacklichen Nuancen bis ins Detail entdecken zu können, kann man ein Audio-File für ein geführtes Tasting herunterladen.

Wo sie den neuen Bushmills Irish Whiskey Causeway Collection 10 Year Old Barolo Cask finden und wie sie zum Audiofile dazu kommen, das können Sie hier nachlesen:

Innovative Audio-Begleitung

Bushmills launcht Causeway Collection 2024

Der nur in Deutschland erhältliche Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Barolo Cask sorgt gemeinsam mit dem “Whiskey Wind-Down” für sinnliches Rundum-Genusserlebnis, das tief in die Welt des Whiskeys eintauchen lässt.

Final gereift im Barolo-Fass, dem „König der Weine und Wein der Könige“ – der einzigartige Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old Barolo Cask ist die diesjährige Ergänzung der Bushmills Causeway Collection für den deutschen Markt. Und weil immer mehr Menschen nach Möglichkeiten suchen, Spirituosen achtsam zu trinken und bewusst als Genussmoment zu zelebrieren, hat Bushmills Irish Whiskey in diesem Jahr erstmalig auch einen innovativen „Whiskey Wind-Down“-Audio- Guide („wind down“ – sich entspannen, ruhiger werden) hierfür geschaffen. Dieser geführte Tasting-Track lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen und in die Welt der limitierten und exklusiven neuen Qualitäten der Causeway Collection 2024 einzutauchen. Dabei leitet der Audio-Guide durch die Verkostung dieser besonderen Whiskeys und liefert spannendes Wissen rund um Irland und die Marke Bushmills. Der als Teil der Causeway Collection 2024 nur in Deutschland exklusiv gelaunchte Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old Barolo Cask ist zum UVP von 115,- Euro beispielsweise auf www.club-of-spirits.de erhältlich, der „Whiskey Wind-Down“ kann unter www.thecausewaycollection.com heruntergeladen werden.

Geschmackserlebnisse, so besonders wie der Giant’s Causeway

Eine exklusive Kollektion limitierter, äußerst seltener fassgereifter Irish Single Malt Whiskeys aus der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerieder Welt: Das ist die Bushmills Causeway Collection. Sie gehört zu den „größten Schätzen“ von Bushmills und jede Qualität entsteht in unzähligen, detailliert ausgearbeiteten und sorgsam gestalteten Schritten. So erhalten die seltenen Whiskeys durch eine besondere Reifung in ausgesuchten Fässern ihr einzigartiges Geschmacksprofil, das ebenso dramatisch ist, wie die namensgebende Küste im County Antrim. Dabei wird jeder Whiskey in limitierter Anzahl abgefüllt und nur in ausgesuchten Märkten gelauncht. So ist beispielsweise der Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old Barolo Cask allein in Deutschland erhältlich. Er wird zunächst sieben Jahre in Oloroso-Sherry- und Bourbon-Casks gereift, bevor er für sein dreijähriges Finishing in seltene Barolo-Casks aus der Piemont-Region im nordwestlichen Italien umzieht.

Dort erhält er nicht nur die rubinrote Mahagonifarbe, die ihn zum Hingucker im Glas macht. Der Barolo, der selbst auch als „König der Weine und Wein für Könige“ bekannt ist, schenkt dem Whiskey Aromen von reifen, roten Früchten, reichhaltigem Honig, karamellisiertem Apfel und getoasteten Gewürzen. Daneben zeigt sich in der Nase auch der Duft von Vanilleschoten und gerösteten Haselnüssen. Beim Verkosten werden zart schmelzende Rosenblätter und mit Schokolade überzogene Erdbeeren deutlich. Sie mischen sich mit dem Geschmack von Himbeeren und Kirschblüte und verwandeln sich langsam in warme Vanille. Auch im Abgang ist die Deutschland-exklusive Causeway Collection-Qualität besonders: Der langanhaltende Nachklang von reifen, roten Beeren erhält durch die lange Reifung im Barolo-Fass einen faszinierenden Hauch von Lakritz und schwarzem Pfeffer.

Ein faszinierendes Genusserlebnis, das zum Entspannen einlädt

Wer all diese Noten erfahren möchte, braucht vor allem eins: Zeit. Deshalb hat Bushmills in diesem Jahr neben der Causeway Collection auch den „Whiskey Wind-Down“, einen innovativen Whiskey-Audio- Guide, entwickelt, mit dem die Marke Whiskey-Liebhaber*innen auf eine wunderbare, immersive Reise mitnimmt. Der Audiotrack wurde von Audioexperten in Zusammenarbeit mit der Bushmills Master Blenderin Alex Thomas entworfen und in der Bushmills-Destillerie aufgenommen. Inspiriert von der rauen Küste Nordirlands verschmilzt die Aufnahme die Klänge der einzigartigen Landschaft des Giant’s Causeway mit denen der alten Destillerie selbst. Währenddessen versetzt die sanfte Stimme des Sprechers die Hörer*innen zurück in die Zeit, als Whiskey seinen Anfang nahm. Das faszinierende Erlebnis dauert insgesamt zwölf Minuten – die von Bushmills-Experten als ideal betrachtete Zeitspanne, um die Komplexität der seltenen Single Malts zu genießen. So ermutigt die Marke Whiskey- Liebhaber*innen, die außergewöhnlichen Single Malts der Bushmills Causeway Collection bewusst zu genießen und eine tiefere Verbindung zu ihnen aufzubauen.

„Wir glauben, dass unsere seltenen Single Malts langsam genossen werden sollten. Unser neues ‚Whiskey Wind-Down‘ fördert das genussvolle Trinken und nimmt die Genießer*innen mit auf eine einzigartige Reise, bei der sie das volle Spektrum und die Tiefe der Aromen im Glas zu schätzen lernen. Dieser innovative Audio-Guide bietet ein faszinierendes Erlebnis, das sie in unsere Destillerie und ihre wunderbare Umgebung an der Nordküste Antrims versetzt. Er soll die Liebhaber*innen von Single Malt Whiskey stärker mit unserem Produkt verbinden, ein unvergessliches Erlebnis schaffen und einen außergewöhnlichen Abschluss des Tages bieten.“ Master Blenderin Alex Thomas

Streben nach Perfektion. Seit 1608

Neben dem Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old Barolo Cask umfasst die Causeway Collection 2024 fünf weitere, limitierte, fassgereifte Whiskeys. Die einzigartigen Qualitäten werden in je einem von sechs globalen Märkten exklusiv veröffentlicht, was die Qualitäten der Causeway Collection aufgrund ihrer limitierten Auflage und der lokalen Begrenztheit zu beliebten Sammlerobjekten macht. Alle diese außergewöhnlichen, nicht kühlgefilterten Whiskeys wurden in Oloroso- Sherry- und Bourbon-Fässern gereift, bevor sie in verschiedenen, in diesem Jahr unter anderem Mizunara-, Barolo- und Madeira-Casks, ein beispielloses Finishing erfahren haben. So treibt Bushmills weiterhin Innovationen voran und verschiebt die Grenzen auf der unermüdlichen Suche nach Perfektion.

Der „Whiskey Wind-Down“ kann unter www.thecausewaycollection.com heruntergeladen werden. Die Deutschland-exklusive Qualität der Causeway Collection ist unter anderem auf www.club-of-spirits.de erhältlich.

The Bushmills Irish Whiskey Causeway Collection 10 Year Old Barolo Cask

Farbe: Rubinrotes Mahagoni

Nase: Lebhaftes Aroma von reifen, roten Früchten, reichhaltigem Honig, karamellisiertem Apfel und getoasteten Gewürzen, verwoben mit Vanilleschoten und gerösteten Haselnüssen

Geschmack: Zart schmelzende Rosenblätter und mit Schokolade überzogene Erdbeeren mischen sich mit dem Geschmack von Himbeeren und Kirschblüte und verwandeln sich langsam in warme Vanille Nachklang: Weicher, langanhaltender Nachklang von reifen, roten Beeren mit einem faszinierenden Hauch von Lakritz und schwarzem Pfeffer

Alkoholgehalt: 51,2 Vol.-% (Fassstärke)UVP: 115,00€