Isle of Harris Distillery gibt Termin der Veröffentlichung ihres ersten Whiskys bekannt

Die Isle of Harris Distillery, benannt nach ihrer Herkunftsinsel, wurde im September 2015 eröffnet , zum Ende des gleichen Jahres konnte sie bereits die ersten Fässer abfüllen (wir berichteten). Für den nächsten Meilenstein in ihrer Geschichte, der Veröffentlichung ihres ersten Whisky, kann den Brennerei nun einen genauen Termin benennen. Am 22. September 2023 wird The Hearach erscheinen, und die Veröffentlichung wird von einigen Events vor Ort und im weltweiten Digital-Netz umrahmt.

Die private Veranstaltung, zur Feier des „ersten Drams“ in der Brennerei in Tarbert, wird am Freitag, den 22. September 2023 um 13:00 Uhr online live übertragen. Am Freitagabend findet danach im örtlichen Gemeindezentrum ein Cèilidh, ein traditionelles gälisch-schottisches Fest mit Live-Musik und Tanz statt. Der Whisky ist an diesem Abend ab 19 Uhr auf der Veranstaltung und in den Dorfbars erhältlich. Am folgenden Samstag ist The Hearach ab 10 Uhr im Destillerieshop und im Online-Shop erhältlich, bevor die Abfüllung im Oktober dann in ganz Großbritannien sowie weltweit erhältlich ist. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Isle of Harris Distillery.