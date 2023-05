„Jack Honey Sprizz“: Der neue Easy-to-Drink Premium Aperitif – mit Videoanleitung

So mögen wir es: Ein neuer Sommerdrink, der auch für nicht mixaffine Menschen leicht nachzumachen ist – der einfachen Zutaten wegen und zusätzlich wegen eines Videos, in dem jeder Handgriff erklärt wird: Der Jack Honey Sprizz von Jack Daniel’s ist damit schnell gezaubert.

Und weil die Freude am Genießen keine Grenzen kennt, ist diese österreichische Pressemitteilung natürlich auch für deutsche und schweizer Leser interessant (und für unsere immer mehr werdenden internationalen Gäste dank der Übersetzungsfunktion unserer Seite):

„Jack Honey Sprizz“: Der neue Easy-to-Drink Premium Aperitif

Fruchtig-süßes Erlebnis: Neuer Trend-Drink auf Österreichs Getränkekarten

Wien/Werndorf, am 26. Mai 2023 – Der Sommer rückt näher und damit auch die Lust an spritzig leichten Drinks für den perfekten Sundowner. Passend dazu meldet sich die weltweit berühmteste Whiskey-Marke Jack Daniel’s mit einem neuen Trend-Getränk: dem Jack Honey Sprizz. Bestehend aus Jack Daniel’s Tennessee Honey sowie fruchtiger Beerenlimonde und einem Schuss Zitronensaft gelingt der sommerliche Sprizz in wenigen Handgriffen. Als lower ABV Drink eignet er sich als fruchtig-süßes Erlebnis am frühen Abend.

Neuer Premium Aperitif für die abwechslungsreiche, sommerliche Getränkekarte

Der Jack Honey Sprizz ist perfekt für alle, die nach neuen Geschmackserlebnissen suchen und gerne etwas Abwechslung in ihre Getränkeauswahl bringen wollen. Der erfrischende Aperitif punktet durch seinen modernen Twist sowie seinen frischen Zutaten mit Premium Feeling. Passend zum steigenden Trend nach Drinks mit weniger Alkohol ist die neue Kreation besonders leicht. Die Basis bilden lediglich 3cl der harmonischen Kombination aus smoothem Jack Daniel’s Tennessee Honey (Honiglikör auf Tennessee Whiskey Basis) und fruchtiger Beerenlimonade. Verfeinert, wird er mit einem Schuss frisch gepresstem Zitronensaft. Auf Eis serviert und mit einer Zitronenscheibe sowie Beeren garniert, ist er ein erfrischendes und unwiderstehliches Erlebnis, dass Gäste auf Anhieb überzeugt.

„Jack Honey Sprizz ist ein Easy-to-Drink Premium Aperitif, der sich im lower ABV-Segment bewegt und die Vielseitigkeit von Jack Daniel’s demonstriert“, kommentiert Viktoria-Romana Kulmer, Brand Managerin für Jack Daniel’s Österreich bei Liquid Spirits „Unser Ziel war es, einen Drink zu kreieren, der ein äußerst ausbalanciertes und erfrischendes Geschmackserlebnis bietet. Er ist der ideale Drink für alle jene, die Wert auf Inklusivität und Diversität legen. Ob früher Abend, Daydrinking oder gemütliches Zusammensitzen mit Freund:innen: Mit Jack Honey Sprizz kann man jeden Moment in vollen Zügen gemeinsam genießen.“

Jack Honey Sprizz

Zutaten:

3cl Jack Daniel’s Tennessee Honey

15cl Beerenlimonade (z.B.: Schweppes Original Wild Berry oder Organics Purple Berry)

1cl frisch gepresster Zitronensaft

Garnitur: Himbeeren, Heidelbeeren, Zitronenspalte

Zubereitung:

Eiswürfel in ein Aperitif Glas füllen, 3cl Jack Daniel’s Tennessee Honey hinzufügen und mit 15cl Beerenlimonade aufgießen. Mit 1cl frisch gepresstem Zitronensaft abrunden und leicht umrühren. Abschließend mit Himbeeren, Heidelbeeren und einer Zitronenspalte garnieren.

Hier geht’s zum Video-Tutorial: https://jackdaniels.liquidspirits.at/

Die Basis: Jack Daniel’s Tennessee Honey – echter Jack, echter Honig

Ein exzellenter Drink braucht eine großartige Basis. In diesem Fall: Jack Daniel’s einzigartiger Jack Daniel’s Tennessee Honey – ein Blend aus Jack Daniel’s Old No. 7 sowie feinstem Honiglikör. „Goldgelbe Farbe, Duft von gerösteten Nüssen, die in Honig baden und extra sanft im Abgang: Das Erfolgsrezept hinter Jack Daniel’s Tennessee Honey ist das harmonische Zusammenspiel zwischen Whiskey und Honig. Zwei Komponenten, die ideal harmonieren und zusammen für ein besonders vollmundiges Geschmackserlebnis sorgen“, erzählt Kulmer. Erhältlich ist Jack Daniel’s Tennessee Honey im C&C und bei allen Getränkefachgroßhändlern sowie bei Interspar, Eurospar, Billa Plus und M-Preis.

Internationale Marke, österreichweite Kampagne

Jack Daniel’s erfreut sich weltweiter Beliebtheit, gleichzeitig passt sich die erfolgreiche Whiskey-Brand dem jeweiligen Markt an und schafft lokale Initiativen. So ist etwa der Jack Honey Sprizz eine Kreation aus Österreich, die durch eine nationale 360 Grad-Kampagne unterstützt wird. Neben einer breiten Liquid to Lips-Aktivierung auf zahlreichen Fach-Events mit Gastronomiepartner:innen sorgt eine Neckhanger-Aktion im Handel sowie eine umfassende Digital-Strategie und eine Out-of-Home-Kampagne für Aufmerksamkeit bei Endkonsument:innen.