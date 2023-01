Jameson mit Kampagne für verantwortungsvollen Alkoholkonsum

Die irisch Whiskey-Marke Jameson stellt heute ihre neue Werbekampagne vor. Nach „Widen the Circle“ und „The Drop“ geht es diesmal nicht direkt um ihren Irish Whiskey. Haupthema der Kampagne Easy Does It ist der verantwortungsvolle Alkoholkonsum. Wie bereits in „Widen the Circle“ spielt die Schauspielerin und Komikerin Aisling Bea erneut eine Hauptrolle. Die neue Werbekampagne entwickelte TBWA Dublin, Tom Merilion inszenierte sie und für die Produktion war Speers Film zuständig. Sie zeigt, wie es bei The spirit business heißt, mehrere typische gesellschaftliche Trinkgelegenheiten, die jeweils den sozialen Druck hervorheben, der zu übermäßigem Konsum führt. Brendan Buckley, International Marketing Director bei Irish Distillers, dem Eigentümer von Jameson, sagte:

„Jameson setzt sich dafür ein, verantwortungsbewusstes Trinken unter den Verbrauchern zu fördern. Unser Ziel ist es, bei allen Trinkern Anklang zu finden, indem wir auf verständliche und authentische Weise über ein ernstes Thema sprechen und die Haltung der Marke widerspiegeln. Wir hoffen, dass unsere Botschaft glasklar ist – Sie müssen nicht trinken, um sich zu amüsieren.“

Die Kampagne wird am 16. Januar in Irland debütieren, später im Jahr werden dann weltweit TV-, Digital- und Social-Media-Plattformen folgen. Auf Youtube ist der Film zur Easy Does It-Kampagne bereits zu sehen: