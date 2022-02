Jameson stellt neue Werbe-Kampagne „Widen the Circle“ vor

Heute startet die irische Whiskey-Marke Jameson ihre neue internationale Markenkampagne mit dem Titel „Widen the Circle“. In dieser dreht es sich um „gemeinsame menschliche Erfahrungen und ‚authentische menschliche Verbindungen’“ – eine in der noch andauernden Zeit der Pandemie sicherlich sehr passende Thematik. Die neue Werbe-Kampagne wird angeführt von einem TV-Werbespot namens „That Spark“. Die Hauptrolle in diesem kurzen Film nimmt die irische Schauspielerin, Autorin und Komikerin Aisling Bea ein.

Für den Sommer 2022 Jameson plant einen zweiten Fernsehwerbespot. Zum St. Patrick’s Day in diesem Jahr werden wieder Veranstaltungen auf der ganzen Welt stattfinden. Höhepunkt an diesem Jahr: Am 17. März 2022 wird die irische Post-Punk-Band Fontaines D.C. ein Live-Streaming-Konzert geben. Kostenlose Tickets sind hier erhältlich.