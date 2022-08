Jetzt wird’s heiß: Gewinnen Sie 3x den Starward Single Cask Australian Whisky und die Starward Whisky Barrel Aged Hot Sauce

Mit unserem aktuellen Gewinnspiel geben wir der Grillsaison einen neuen Höhepunkt. Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosen wir für unsere deutschen Leser die Traum-Kombo für Genuss in allen Facetten: Drei glückliche Gewinner dürfen sich über je einen auf 240 Flaschen limitierten Starward Single Barrel 2017/2021, Single Malt Australian Whisky (55,5% vol. Cask Strength, 0,7 Liter) und eine fruchtig würzige Starward Whisky Barrel Aged Hot Sauce freuen, die den Genuss perfekt abrunden.

Was Sie dafür tun müssen? Artikel lesen, Gewinnfrage beantworten, einsenden – und schon sind Sie bei der Verlosung dabei. Wir wünschen schon jetzt im Fall des Falles viel Spaß beim Feiern!

Starward: Whisky aus Australiens Genuss-Hauptstadt

Zwischen Craft Beer und Weinbars, einer hoch gelobten Croissanterie und duftendem Kaffee liegt Starward. Die appetitanregende Atmosphäre ist typisch für die Heimatstadt der urbanen Whiskybrennerei. Melbourne – die Genuss-Metropole Australiens. Eine junge und innovative Food- und Bar-Szene belebt die Stadt an der Südostküste des Kontinents.

Von ihr inspiriert produziert die Starward Distillery einen für Australien völlig neuen Whisky, der das Genusserlebnis in den Mittelpunkt stellt, Konventionen den Rücken kehrt – und schlicht all jenes erlaubt, was gefällt und schmeckt.

Australische Essenzen: Weinfassreifung & wildes Wetter

Starward lebt und macht Whisky anders. Unkonventionell, casual und kulinarisch ist die Destillerie ganz Kind Melbournes. Befreit von Traditionen schaut das Team um Gründer David Vitale mit den Augen von Brauern und Winzern auf seinen Whisky. Der entsteht rein aus Zutaten der Region, wie Gerste oder ehemaligen Süß- und Rotweinfässern australischer Weingüter.

Was für viele die Ausnahme ist, ist für Starward dabei die Regel: Die Destillate der Melbourner reifen stets für mindestens drei Jahre in den weinseligen Barrels. Viel länger benötigt Starward Whisky nicht für seine fruchtige Reife. Dafür verantwortlich: das wilde Melbourne-Klima. Die sogenannten „four seasons in a day“ entstehen durch trockene, warme Luft aus dem Landesinneren und kalte, feuchte Winde aus der nicht weit entfernten Antarktis. Ständige Wetterwechsel, die einen Whisky formen, den es so sonst nirgendwo gibt.

Eiche, Vanille, Beeren & Chili: Mit Starward die Grillsaison feiern

Fragt man Starward, geht es bei Premium-Whisky um Genuss – und zwar egal, ob pur, mit Bananenbrot, gediegen zum Krimi auf der Couch oder gesellig beim BBQ mit Freunden. Für eine besonders genussvolle Grillsaison hat sich die progressive Brennerei mit dem Craft-Betrieb Melbourne Hot Sauce zusammengetan und eine eigene Sauce kreiert. Für die fruchtig-würzige Hot Sauce reift Shiraz Weinessig in Whiskyfässern der Brennerei. 3 Prozent Starward Nova Single Malt runden die Chilisauce ab, die auch bestens in Drinks funktioniert, wie Starward hier demonstriert.

Dazu schmeckt zum Beispiel das exklusiv für den deutschen Markt abgefüllte Starward Single Barrel 2017/2021. Nach initialer Reifung in einem frischen Rotweinfass aus dem Barossa Valley, Australiens ältester und für opulente Weine bekannter Region, gönnte man dem auf 240 Flaschen limitierten Single Malt ein Finish im ausgebrannten Barriquefass aus amerikanischer Eiche. In Kombination mit Starwards fruchtigem Rohbrand ergibt sich ein üppiges Geschmacksprofil, in dem geröstete Eiche, weiche Vanille und schwarze Johannisbeeren den Ton angeben.

Wir verlosen drei Starward-Sets, bestehend aus je einem Single Barrel und einer Hot Sauce!

Starward Single Barrel 2017/2021, Single Malt Australian Whisky (55,5% vol. Cask Strength, 0,7 Liter): Üppiger Single Maltaus 100-prozentig australischen Zutaten. Gereift im frischen Rotweinfass aus dem Barossa Valley, gefinisht im ausgebrannten Barriquefass Nr. 10312 aus amerikanischer Eiche. Limitiert auf 240 Flaschen.

Starward Whisky Barrel Aged Hot Sauce (150 ml): Limitierte Edition in Kooperation mit dem Craft-Produzenten Melbourne Hot Sauce. Fruchtig-würzige BBQ- oder Drink-Zutat für Whisky-Fans. Enthält Starward Single Malt und reift im Whiskyfass. Handgemacht, 100 Prozent natürlich und vegan.

Und so gewinnen Sie eines von drei Starward-Sets, bestehend aus je einem Single Barrel und einer Hot Sauce:

Schreiben Sie uns doch einfach, wen Sie zu Ihrem Starward Grillfest einladen würden?

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Starward“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 14. August 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 15. August 2022 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Starward“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 14. August, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 15. August 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team