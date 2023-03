Johnnie Walker Whisky & Cola Ready-To-Drink jetzt im Slim-Format

Diageo stellt seine Ready-To-Drink-Range in Deutschland auf ein schlankes Dosenformat um und will damit den Trend zu verzehrfertigen Produkten verstärken. Schon jetzt ist RTD die am schnellsten wachsende Kategorie bei alkoholischen Getränken.

Die nachfolgende Presseaussendung handelt von allen Produkten in der RTD-Kategorie von Diageo, wir haben uns natürlich das für Whisky relevante Produkt, Johnnie Walker Whisky & Cola, herausgesucht:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

NEUES JAHR, NEUES FORMAT: DIAGEOS READY-TO-DRINK-DOSE JETZT IM VORTEILHAFTEN SLIM-FORMAT

März 2023 – Belsazar Rosé & Tonic hat es vorgemacht, nun ziehen die anderen DIAGEO Marken rund um Captain Morgan, Johnnie Walker & Co. nach: Sämtliche Ready-to-drink (RTD)-Dosen erscheinen nun im vorteilhaften Slim-Format, um tolle Umsätze zu generieren. Denn RTD ist die am schnellsten wachsende Kategorie unter den alkoholischen Getränken. 85 % der deutschen Konsument:innen greifen zu verzehrfertigen Produkten – meist als praktische Begleiter zu Social Events wie Partys oder Treffen mit Freund:innen. In diesem dynamisch wachsenden Umfeld setzt DIAGEO, einer der weltweit größten Hersteller von Premium-Spirituosen, nun auf das stark boomende Slim-Format bei seinen RTD-Dosen und zwar über alle Marken hinweg – von Captain Morgan über Gordon’s und Tanqueray bis hin zu Johnnie Walker und Belsazar. Das sorgt für mehr Einheitlichkeit und noch mehr Potenzial beim Abverkauf.

Schlanke Dosen, 250 ml Inhalt und neue Designs – so überzeugen jetzt alle DIAGEO RTDs im Regal. Das einheitliche Dosenformat erstreckt sich über die gesamte RTD-Range von DIAGEO:

Auch Johnnie Walker Whisky & Cola erscheint nun in der neuen, frisch designten Dose und darüber hinaus mit neuer überarbeiteter Rezeptur, die im Konsument:innentest überzeugte und durchweg sehr positiv bewertet wurde.

Bereits 2021 und 2022 haben sämtliche Hersteller:innen nahezu alle RTD-Innovationen auf dem Markt im neuen Format eingeführt. Die Reaktion der Kund:innen? Positiv! Die Wiederkaufsrate hat sich 2022 um 10 % erhöht und liegt inzwischen bei über 38 % . Dieses Kaufverhalten spiegelt den Zeitgeist wider: Bewusstmoderater Alkoholkonsum ist nach wie vor im Trend – und genau diesen Trend verkörpert die neue Slim-Dose. Zudem liegen die Dosen von Johnnie Walker Whisky & Cola und Co. einfach gut in der Hand und bestechen durch ihren modernen, hochwertigen und ansprechenden Look.

Auch für den Handel selbst schafft das schlanke Design neue Potenziale, mehr Platz im Regal und erhöht dabei die Verkaufschancen auf gleicher Fläche.5 Im Vergleich zum konventionellen Getränkedosenformat können mit der neuen Größe bis zu zwei Dosen mehr im Regal platziert werden.

Die Formatumstellung bringt also jede Menge positive Nachrichten für alle Händler, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Kategorie weiterhin rasant wächst. So verzeichnete sie im letzten Jahr ein Wachstum von +20 %6 und ist damit die am stärksten wachsende Kategorie.

Johnnie Walker Whisky & Cola

Format: 250 ml

ABV: 10 Vol.-%

Deutschland

Verfügbarkeit: ab März 2023

UVP: 2,69 €