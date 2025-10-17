Jeweils im Frühjahr und im Herbst veranstalten die Keeper of The Quaich eine Zeremonie auf Blair Castle, in deren Rahmen neue Keeper auf den Quaich eingeschworen werden. Beim Herbstbankett dieses Jahres wurde Jürgen Stark, Inhaber von „The Whisky Lounge“ in Heroldsberg, als neuer Keeper eingeführt – wozu wir natürlich herzlich gratulieren.

Jürgen Stark zum Keeper of the Quaich ernannt

Jürgen Stark, Gründer und Inhaber des Fachgeschäftes „The Whisky Lounge“ in Heroldsberg, wurde am Montag, den 06. Oktober, auf Grund seiner Verdienste für das Haus Berry Bros. & Rudd und dem schottischen Whisky feierlich zum Keeper of the Quaich ernannt.

Die Ernennung erfolgte im Rahmen einer feierlichen nicht öffentlichen Zeremonie, die am Montag, dem 6. Oktober 2025, auf Blair Castle in Blair Atholl stattfand.

Die Keepers of the Quaich sind eine internationale Gesellschaft, die von der schottischen Whiskyindustrie gegründet wurde, um das herausragende Engagement derjenigen zu würdigen, die an der Herstellung, Förderung oder dem Schutz des schottischen Whisky´s beteiligt sind.

Nur eine begrenzte Anzahl von Personen wird jedes Jahr als Keeper aufgenommen, um diejenigen zu ehren, die einen außergewöhnlichen Beitrag zur Förderung des Scotch Whisky geleistet haben. Ein strenges Auswahlverfahren ist ein grundlegender Aspekt der Society: Potenzielle Kandidaten können nur von bestehenden Keepers oder Masters nominiert und unterstützt werden und müssen seit mindestens sieben Jahren mit Scotch Whisky in Verbindung stehen.

