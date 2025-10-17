Wenn der Caskhound und eine Messe aufeinandertreffen, dann kann man sich in der Regel darauf verlassen, dass er eine besondere Messeabfüllung im Gepäck hat – so auch bei der World of Whisky in Mannheim, am 17. und 18. Oktober.

Ein auf 54 Flaschen limitierter Croftengea (Loch Lomond) mit ordentlich Rauch ist es dort, der auf Whiskyfreunde wartet und zum Messepreis mitgenommen werden kann. Mehr Info zur Abfüllung und die ausführlichen Tasting Notes untenstehend:

Erster Auftritt, rauchiger Genuss: THE CASKHOUND feiert Messepremiere mit exklusivem CROFTENGEA

Freunde des Wassers des Lebens, aufgepasst: THE CASKHOUND, einer der mittlerweile bekanntesten deutschen Independent Bottler, gibt dieses Jahr sein Debüt auf der WORLD OF WHISKY, am 17. und 18. Oktober 2025 in Mannheim.

Die Whiskymesse im imposanten Barockschloss ist der perfekte Ort, um in entspannter Atmosphäre neue Tropfen zu entdecken und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Und wenn auch THE CASKHOUND-Gründer Tilo Schnabel selbst diesmal nicht persönlich vor Ort sein kann, sind seine Whiskys bestens vertreten: Sein Messe-Team präsentiert euch nicht nur die Highlights seiner aktuellen Abfüllungen, sondern hat für die Mannheimer Whisky-Meute auch gleich ein besonderes Schmankerl parat: ein exklusives Messe Bottling, so frech und charakterstark wie der CASKHOUND selbst!

THE CASKHOUND kommt nach Mannheim – mit ordentlich Rauch im Gepäck!

Was da golden im Glas schimmert, ist ein 4 Jahre alter CROFTENGEA Single Malt aus der legendären Loch Lomond Distillery – jung, wild und alles andere als zurückhaltend! Er durfte in einem Re-/De-Char Ex-Bourbon Hogshead reifen und bringt genau das mit, was nicht nur die Peatheads lieben: ordentlich würzig-speckiger Rauch, vielschichtige Süße und satte 59,9 % Vol. auf die Zunge. Und obwohl er mit vier Jahren eigentlich noch ein Jungspund ist, wirkt der Malt deutlich reifer, als sein Alter vermuten lässt – intensiv, kraftvoll, angenehm süß und würzig, mit rustikalem Highland-Charme und jeder Menge Charakter.

Klingt nach „haben wollen“? Dann solltet ihr schnell sein – es gibt nämlich gerade mal 54 Flaschen. Und wenn die weg sind, sind sie weg!

WORLD OF WHISKY MANNHEIM – MESSE BOTTLING:

CROFTENGEA Highland Single Malt Scotch Whisky

4 Jahre alt (Distilled: 15/03/2021 Bottled: 17/07/2025)

59,9% Vol.

Matured in Re-/De-Char Ex-Bourbon Hogshead

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Auflage: 54 Flaschen à 0,5 l • Messepreis: 45,00 Euro

Tasting Notes:

In der Nase gibt der junge Highlander gleich richtig Gas: eine süß-karamellige Wolke trifft auf dichten Torfrauch, würzigen Pfeffer und ’nen Hauch Speck – ehrlich, ungeschminkt und mit ordentlich Wumms.

Am Gaumen startet er butterweich und süß, bevor salzige und pfeffrige Noten das Ruder übernehmen und sich Rauch, Wacholder, erdige Würze und Toffee zu einer geschmacklichen Sause zusammentun. Ein sanfter Holzton mit Tiefe bringt dabei Ruhe in die wilde Mischung und verleiht dem jungen Dram eine angenehm erwachsene Note.

Der Abgang ist warm und charmant, mit Röstaromen, Glut, einer Prise Eichenwürze und einem Hauch Kiefernholz – nicht ewig lang, aber genau richtig, um sofort Lust auf den nächsten Schluck zu machen.

Wenn ihr mehr über unsere Produkte erfahren wollt, besucht bitte unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.