Laphroaig 2025 Càirdeas jetzt weltweit erhältlich

Die Abfüllung zur diesjährigen Fèis Ìle, dem Islay Festival of Music & Malt, der Laphroaig Distillery wird in diesem Monat in den weltweiten Verkauf gehen, wie The spirits business berichtet. Bisher war Laphroaig Càirdeas Lore Cask Strength nur in der Brennerei vor Ort sowie für die Mitglieder des Clubs Friends of Laphroaig erhältlich (wir stellten Ihnen diese Abfüllung Ende Mai vor).

Laphroaig Càirdeas Lore Cask Strength vereint Single Malts aus einigen der beliebtesten Fassarten der Brennerei (darunter Oloroso Sherry, europäische Eiche, Ex-Bourbon und Quarter Casks) und kam mit einer natürlichen Fassstärke von 59,6 % Vol. in die Flaschen. Der Verkaufspreis ist mit 110 US$ angegeben, was etwa 95 € entspräche.