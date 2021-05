Laphroaig stellt diesjährige Cáirdeas-Abfüllung vor

Laphroaig stellt heute ihre diesjährige Abfüllung zum Féis Íle, dem Musik- und Whisky-Festival der Insel Islay vor. Und dieses Bottling ist wie erwartet: Laphroaig Cáirdeas 2021 reifte dreifachfach (wir berichteten). Nach der ersten Lagerung in ehemaligen Bourbon-Fässern genoss der Malt eine gewisse Zeit in Quarter Casks. Abschließend reifte er in Hogsheads aus europäischer Eiche, welche zuvor Pedro Ximénez Sherry. enthielten. Dieses Bottling, abgefüllt in Fassstärke mit 58,9 % Vol., ist ab dem 1. Juli auf Laphroaig.com und in ausgewählten US-Geschäften mit einer UVP von 89,90 GBP (127 US$ / 105 €) pro 700-ml-Flasche erhältlich.

Laphroaig Cáirdeas Pedro Ximénez Casks soll rauchige Aromen von gegrilltem Speck sowie Manukahonig und Eichengewürzen haben. Die Tasting Notes sprechen von einer Nussigkeit, kombiniert mit einer Mischung aus Toffee und Zimt in der Nase. Der Abgang wird als scharf, würzig und salzig beschrieben.

Islays Féis Íle Festival findet auch in diesem Jahr erneut virtuell statt. Es startet am 28. Mai und endet am 6. Juni. Die Veranstaltungen von Laphroaig finden am 1. Juni statt statt, unter anderem mit einer virtuellen Destillerie-Führung.