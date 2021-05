TTB-Neuheiten: Macallan The Harmony Collection Rich Cacao, Johnnie Walker 48yo Masters of Flavour

Über zwei neue Funde in der us-amerikanischen TTB-Datenbank können wir Ihnen heute berichten – beides neue Whiskys von weltbekannten Marken.

Fangen wir mit dem Macallan The Harmony Collection Rich Cacao an – er wurde in Zusammenarbeit mit dem Konditor des Restaurants El Celler de Can Roca, Jordi Roca, entwickelt. Er dürfte in einer innovativen Verpackung aus Schalen der Kakaofrucht präsentiert werden, zumindest deutet das das Rückseitenetikett an. Der Whisky wird mit 44% vol. abgefüllt und stammt aus der Han des Whisky Makers Polly Logan, die ihn aus Whiskys aus mit Sherry präparierten europäischen Eichenfässern und amerikanischen Eichenfässern komponierte. Er soll nach intensiver dunkler Schokolade, Honig, Datteln, Vanille und Zimt schmecken und sich hervorragend auch für ein Pairing mit feiner Schokolade eignen.

So sehen die Etiketten aus:

Neuheit Nummer 2 ist ein 48 Jahre alter Blend von Johnnie Walker, der unter dem Namen Johnnie Walker Masters of Flavor 48yo firmiert und von dem es 288 Flaschen geben soll. Abgefüllt ist er mitg 41,8% vol. – und gemacht ist er von Malt Master Donna Anderson, Distillation Master Douglas Murray, Cask Master James Carson und Blend Master Jim Beveridge.

Auch hier haben wir die Etiketten für Sie:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.