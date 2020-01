Letzte Chance: Gewinnen Sie die Stauning Rye Marsala Finish und Rye Moscatel Finish Single Casks!

Die Zeit wird knapp – nur noch bis einschließlich Sonntag können Sie an unserem ersten Gewinnspiel des Jahres teilnehmen und zwei interessante Preise gewinnen, die ihrem Gaumen Besonderes bieten.

Diesmal geht es um zwei besondere Abfüllungen aus einer besonderen Destillerie: Unser Partner Kirsch Import hat uns zwei exklusive Einzelfassabfüllungen der innovativen Destillerie Stauning aus Dänemark zur Verfügung gestellt, die wir hier für Sie verlosen.

Stauning – der Triumph der Ideen

Im Jahr 2005 begann das Abenteuer „Danish Whisky“ für die neun Freunde, nachdem sie Im Radio einen Bericht über schottische Brennereien gehört hatten. In einem alten Schlachthof begannen sie mit eigenen – und teilweise innovativen – Mitteln Brennereiequipment und die nötigen Zutaten zu beschaffen. Bis zum heutigen Tag ist es dabei Tradition geblieben, dass alle Produktionsschritte innerhalb der Brennerei erfolgen.

Auch der Spirituosenkonzern Diageo erkannte sowohl hervorragende Qualität als auch das große Potenzial in der Brennerei. Sie wollten sich an diesem Projekt beteiligen und man wurde sich einig. Da man besonders die traditionelle Vorgehensweise schätzte, wurde es Teil der Vereinbarung, dass Stauning die auch zukünftig alles nach eigenem Ermessen gestalten kann und wird.

Die Brennerei Stauning ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Vom automatisierten Wenden des Getreides beim Keimen über die Gärbottiche bis hin zum neuen Brennhaus, wo 24 Brennblasen: Die Destillerie bietet Interessantes, wohin man auch sieht, wie Sie auf den nachfolgenden Bildern sicher selbst feststellen werden:

Der Mälzboden bei Stauning. Bild © Whiskyexperts 2019

Die Gärbottiche von Stauning. Bild © Whiskyexperts 2019

Die Brennblasen in der Stauning Distillery. Bild © Whiskyexperts 2019

Die Brennblasen in der Stauning Distillery. Bild © Whiskyexperts 2019

Die Brennblasen in der Stauning Distillery. Bild © Whiskyexperts 2019

Die Brennblasen in der Stauning Distillery. Bild © Whiskyexperts 2019

Vier der acht Spirit Stills, die sich bei Stauning befinden. Bild © Whiskyexperts 2019

Spirit Safe bei Stauning. Bild © Whiskyexperts 2019

Der Mälzboden bei Stauning. Bild © Whiskyexperts 2019

Stauning wurde in ein ländliches Gebiet gebaut, das von Roggen dominiert wird – deshalb sind die Whiskys, die in Deutschland exklusiv über Kirsch Import erhältlich sind, auch zumeist Rye-Whiskys.

Ihre kräftige, würzige Note verträgt intensive Fass-Finishes, und so können Sie heute bei uns zwei Einzelfassabfüllungen gewinnen, die im Oktober 2019 abgefüllt wurden und trotz ihrer Jugend jede Menge Charakter aufweisen:

Ihr Gewinn: Stauning Rye – Marsala Wine Cask Finish

Dest. 08.07.2016

Abgef. 10.2019

Fassnr. 551

Gereift in:

3 Jahre Heavy Toasted New American Oak

6 Monate Marsala Wine Cask Finish

61,42 % Vol. Fassstärke

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ihr Gewinn: Stauning Rye – Moscatel Wine Cask Finish

Dest. 03.07.2016

Abgef. 10.2019

Fassnr. 547

Gereift in:

3 Jahre Heavy Toasted New American Oak

6 Monate Moscatel Wine Cask Finish

60,75 % Vol. Fassstärke

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Und so gewinnen Sie mit Kirsch die Stauning Rye Marsala Finish und Rye Moscatel Finish Single Casks:

Sagen Sie uns einfach, welche der beiden Flaschen Sie gewinnen wollen und warum!

2. Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Stauning“!

3. BITTE teilen Sie dieses Gewinnspiel auf Ihren sozialen Netzwerken. Ein wenig gute Nachrede kann auch uns nicht schaden ;-). Das Teilen ist nicht verpflichtend, aber es würde uns freuen.

Unter allen richtigen Antworten mit dem richtigen Betreff, die uns bis 2. Februar 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der beiden Preise und geben sie am 3. Februar 2020 auf unserer Webseite bekannt. Die Gewinne werden danach durch Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Lösung mit dem Betreff „Stauning“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 2. Februar 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen/die Gewinner werden am 3. Februar 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand des Preises erfolgt durch Kirsch Import, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team