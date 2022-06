Michter’s veröffentlicht zehn Jahre alten Rye, bringt 10 Jahre alten Bourbon erst 2023

Normalerweise ist im Juli der Zeitpunkt gekommen, an dem Michter’s weltweit den zehn Jahre alten Bourbon veröffentlicht. Nun aber hat man etwas umdisponiert und veröffentlicht nun den zehn Jahre alten Rye – die erste und einzige diesjährige Abfüllung. Der Bourbon wird erst im Jahr 2023 erscheinen

Über den Michter’s 10yo Rye Whiskey können Sie untenstehend in der deutschsprachigen Pressemitteilung mehr erfahren:

Michter’s einzige Abfüllung von 10 Year Rye Whiskey im Jahr 2022 für Juli angekündigt

LOUISVILLE, Ky., 29. Juni 2022 /PRNewswire/ — Michter’s hat die Auslieferung seiner ersten und einzigen diesjährigen Abfüllung von 10 Year Rye Whiskey für Juli 2022 angekündigt. Michter’s Master Distiller Dan McKee kommentierte:

„Da wir unseren 10 Year Bourbon bis 2023 zurückhalten, freue ich mich besonders, in diesem Sommer unseren 10 Year Rye auf den Markt zu bringen. Es handelt sich um eine meiner Lieblingsabfüllungen.“

Der Präsident von Michter’s, Joseph J. Magliocco, sagte zur Abfüllung des 10 Year Rye 2022:

„Es ist vielleicht die einzige Abfüllung eines 10 Year Whiskeys in diesem Jahr, aber dafür ist sie etwas Besonderes. Bei Michter’s gehen wir nie Kompromisse bei der Qualität ein, um den Umsatz zu maximieren.“

Der empfohlene U.S.-Einzelhandelspreis für eine 750ml-Flasche Michter’s 10-Year Rye beträgt $185.

Michter’s 10 Year Rye ist ein Single Barrel Produkt. Es handelt sich um einen Kentucky Style Rye, der mit einem gewissen Anteil an Mais und Gerste hergestellt wird, um die Würze des Roggenkorns auszugleichen und ihm zusätzliche Komplexität zu verleihen.

„Der diesjährige Michter’s 10 Year Rye bietet wie immer ein konsistentes, reichhaltiges und komplexes Geschmackserlebnis mit schönen Noten von Gewürzen und Zitrusfrüchten, umhüllt von dekadenter Schokolade, Karamell und Früchten. Es ist die außergewöhnliche Balance von Süße und Würze mit einem subtilen Hauch von Eichenreifung, die Michter’s für Liebhaber des Kentucky Style Rye so besonders macht“,

merkte Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter’s an.

Michter’s blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von außergewöhnlicher Qualität zurück. Das hochgelobte Portfolio von Michter’s umfasst Rye, Bourbon, Sour Mash Whiskey und American Whiskey, wobei jedes der limitiert produzierten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Derzeit werden alle Typen von Michter’s vergeben, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Im Oktober 2021 wurde Michter’s in einer in 25 Ländern durchgeführten Umfrage zum Most Admired American Whiskey gewählt. Im Januar 2022 wurde Michter’s von Drinks International in ihrem jährlichen Markenbericht zur Top-Trendmarke für amerikanischen Whiskey ernannt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.michters.com.