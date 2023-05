MUNIG Distillers brennen ersten Whisky und reifen ihn im Herzen Münchens

Ein recht interessantes Projekt haben die MUNIG Distillers – nicht nur in München für ihren Gin und Rum bekannt – jetzt in Sachen Whisky gestartet: Nach viel Recherche und Vorarbeiten konnte man dort nun den ersten Whisky brennen, mit jeder Menge Regionalität als Besonderheit. Abgefüllt wurde der New Make in ein Fass am Viktualienmarkt, und zwar bereits im März.

Frühestens also im März 2026 können wir das Ergebnis dieses Projekts verkosten – und dann werden wir natürlich auch wieder darüber berichten. Jetzt aber einmal ein kurzer Text der MUNIG Distillers über das, was bisher geschah…

MUNIG: Jetzt kommt ein Whisky aus dem Herzen Münchens!

Mit ihrem Gin haben sich die Macher von MUNiG längst in München etabliert. Ihr nächstes Projekt lagert seit Kurzem an historischer Stätte. Und das inmitten der Isarmetropole.

Mehr München geht nicht: Bei Jochen Zeyher und Thomas Kurzenberger geht die Leidenschaft für die Stadt, in der ihr Unternehmen beheimatet ist, in alle Arbeitsschritte über. Bis zu dem Moment, wenn die Spirituose ins Glas rinnt.

So haben die beiden Tüftler einst ihren Gin perfektioniert, der aus den Bars zwischen Schwabing, Münchner Altstadt und Glockenbachviertel nicht mehr wegzudenken ist. Der „Augustiner am Dom“ bei der Frauenkirche, die „ISArBAR“ im „Sofitel Munich Bayerpost“, das „Sax“ oder die „CORDO BAR“ im szenigen Glockenbachviertel – Kult-Wirtshäuser sowie trendige Lokale schenken den MUNiG-Gin aus, der sich durch seinen südlich-milden Geschmack und mit viel Identifikation einen Namen in der Isarmetropole gemacht hat.

Whisky von MUNiG: Regional, nachhaltig, hochwertig – wie der Gin

Regional, nachhaltig, hochwertig – das sollen auch die Kriterien für das nächste Projekt sein, das Zeyher und Kurzenberger angestoßen haben. Konkret: Sie arbeiten an einem Whisky, wie er so in München noch nicht auf den Markt gekommen ist. Das Highlight: Der Whisky reift auf dem altehrwürdigen Viktualienmarkt. Kürzlich haben die beiden Freunde (seit Kindheitstagen) das Destillat in einem Dauben-Fass des Verkaufstandes der „Schlegel OHG“ abgefüllt. Und wenn sich jemand auf dem Viktualienmarkt mit qualitativen Spirituosen auskennt, dann sind es die „Schlegel-Jungs“, wie die bekannten Verkäufer von ihren vielen Stammgästen auch genannt werden.

Bei ihnen wird das Dauben-Fass mit dem Whisky drin drei Jahre stehen, gemäß geltender EU-Verordnung. Was das Ziel ist? Zeyher und Kurzenberger tüfteln an einem markant bernsteinfarbenen Whisky, dessen Destillat einen karamelligen Geschmack samt Vanille-Note hat.

Whisky von MUNiG: Alle Zutaten kommen aus München

Die Zutaten kommen allesamt aus München. Das aufstrebende „Giesinger Bräu“ stellte das Quellwasser, die Malzmaische (3000 Liter) garte im kernigen Arbeiterviertel, das denselben Namen wie die Brauerei trägt. Destilliert wurde schließlich am Irschenberg im bayrischen Alpenvorland. Für einen Whisky, getreu dem Motto seiner Erfinder: Mehr München geht nicht!