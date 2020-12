Neu ab März 2021: Johnnie Walker Blonde

Schon im September konnten unsere Leser einen ersten Blick auf einen neuen Johnnie Walker ergattern, der nun nach neuesten Informationen ab März 2021 in bestimmten Regionen der Erde gelauncht werden wird: Der Johnnie Walker Blonde ist eine neue Variation des Blends, der im Grain-Anteil ausschließlich auf Weizen zurückgreift, in American Oak Casks reift und damit eine sehr süße und eingängliche Variante darstellen wird.

Der Johnnie Walker Blonde soll nicht nur, aber auch Whiskyneulinge ansprechen und sich hervorragend für Mixes mit Limonade, Cola und Ginger Ale und andere Longdrinks eignen. Das soll auch dem immer stärker werdenden Trends hin zu Longdrinks Rechnung tragen.

Man wird den internationalen Rollout zuächst im März in einigen Städten wie Monterey, Mexiko, Curitiba in Brasilien, Bankog in Thailan, Sofia in Bulgarien und Houston, Texas vornehmen, und – durch eine Reihe von Partnern – in Deutschland. Kosten soll der Johnnie Walker Blonde 25 Dollar, momentan also ca. 20 Euro.