Neu bei Kirsch Import: 11x Murray McDavid, zwei neue Edradour, sechs Neue vom Whisky Druiden und Nikka Geschenksets

22 neue Bottlings können wir Ihnen heute vorstellen, die diese Woche und danach über Kirsch Import in den deutschen Handel kommen werden. Neben sechs Bottlings von Michel Reick aka The Whisky Druid und 11 Abfüllungen von Murray McDavid sind es diesmal auch zwei neue Edradour (einer davon eine lang erwartete Neuauflage) und drei Nikka Geschenksets, die gerade von Weihnachten eine interessante Idee sein könnten.

Gehen wir gleich ohne lange Vorrede in medias res:

Single-Party bei Murray McDavid: Exklusivabfüllungen aus Weinfässern

Das Markenzeichen von Murray McDavid? Ein herausragender Holzschatz. Aus dem erlesenen Fassbestand des unabhängigen Abfüllers konnten wir elf exklusive Single Casks für Kirsch-Kunden sichern. Von der Speyside über die Highlands bis auf die Inseln haben sie eines gemeinsam: Alle reiften entweder vollständig oder für ein mehrmonatiges Finale in Likör- und Rotweinfässern. Auf den Etiketten der Einzelfassabfüllungen finden anspruchsvolle Genießer Informationen von Fassnummer bis Verkostungsnotiz.



Kräftigen Speyside-Whisky von The GlenAllachie erkundet der unabhängige Abfüller mit drei komplexen Vollreifungen in erlesenen Barriques sowie einem Pedro Ximénez Sherry Hogshead.



Torf-Fans kommen mit der Islay-Alternative Ledaig 2009/2024 oder dem herzhaften Caol Ila 2018/2024 auf ihre Kosten. Der opulente Blair Athol 2015/2024 durfte sich ebenso in Madeira Casks entfalten wie der ölig-fruchtige Linkwood 2012/2024. Dem schweren Inchgower 2016/2024 waren dagegen sieben Jahre im Tawny Port Barrique vergönnt.



Für die Octave Trilogy veredelte Murray McDavid schließlich drei Single Malts von Glenrothes in nur 64 Liter fassenden Octaves, die mit verschiedenen Sherry-Sorten vorbelegt waren.

GlenAllachie 2014/2024 – Saint-Emilion Wine Barrique

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Saint-Emilion Wine Barrique

Fassnr. 9900025

311 Flaschen

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

GlenAllachie 2014/2024 – Barolo Wine Barrique

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Barolo Wine Barrique

Fassnr. 9900201

338 Flaschen

57,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

GlenAllachie 2014/2024 – PX Sherry Hogshead

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr. 9900240

315 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ledaig 2009/2024 – Saint-Julien Wine Barrique Finish – Peated

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



15 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Saint-Julien Wine Barrique (Finish)

Fassnr. 2100646

283 Flaschen

52,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2018/2024 – Justino‘s Madeira Cask – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



6 Jahre

Dest. 2018

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Justino‘s Madeira Wine Barrique

Fassnr. 302495A

303 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2015/2024 – Justino‘s Madeira Cask

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



8 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Justino‘s Madeira Wine Barrique

Fassnr. 900111

276 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2012/2024– Justino‘s Madeira Barrique Finish

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Justino‘s Madeira Wine Barrique (Finish)

Fassnr. 313728

330 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Inchgower 2016/2024 – Tawny Port Barrique

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



7 Jahre

Dest. 2016

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Tawny Port Wine Barrique

Fassnr. 26

290 Flaschen

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenrothes 2011/2024 – Oloroso Sherry Octave

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



13 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Octave (Finish)

Fassnr. 2310066

94 Flaschen

58,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenrothes 2011/2024 – Amontillado Sherry Octave

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



13 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Amontillado Sherry Octave (Finish)

Fassnr. 2310067

96 Flaschen

58,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenrothes 2011/2024 – PX Sherry Octave

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Exclusive for Germany



13 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Octave (Finish)

Fassnr. 2310068

94 Flaschen

58,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dunkle & Zitrusfrüchte: Edradour Sauternes Casks & 25 y.o. wieder verfügbar

In ihrer langen Geschichte hat die Edradour Distillery magere wie auch florierende Zeiten überlebt: von der ursprünglichen Erfolgsgeschichte des Blended Scotch Whisky bis hin zum Erwerb durch die New Yorker Mafia, von der Übernahme durch einen Großkonzern bis hin zur Rückkehr in unabhängige schottische Hände.



Bis heute gleichgeblieben: Die Highland-Brennerei produziert handgemachten Premium Single Malt.



Der Edradour 12 y.o. Sauternes Casks verbrachte seine gesamte Reifezeit in First Fill Hogsheads, die mit dem französischen Dessertwein Sauternes vorbelegt waren. Der Effekt: feine Süße und Noten von Zitrusfrüchten.

Zu den ältesten Abfüllungen der Destillerie gehört der Edradour 25 y.o. Nach einem Vierteljahrhundert in First Fill Sherry Butts wurde der weder gefärbte noch kühlfiltrierte Single Malt in die formschönen Ibisco Dekanter abgefüllt.



Batch zwei besteht aus sieben Fässern und ergab insgesamt 2.332 Flaschen.

Edradour 12 y.o. Sauternes Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch



12 Jahre

Dest. 04/2012

Abgef. 17/06/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sauternes Hogsheads

Fassnr. 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191

2.332 Flaschen (insgesamt)

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 25 y.o. – Batch No.2

Highland Single Malt Scotch Whisky



25 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Butts

2.332 Flaschen (insgesamt)

55,6% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Alte Freunde und das All: Neue Erlebnisse aus der Hand des Whisky-Druiden

Der Whisky-Druide liefert mit sechs Neuheiten seiner Marken The Old Friends und Scotch Universe Geschenkideen und Einblicke in die unendlichen Tiefen des Whisky-Alls. Wie immer gilt: Die Single Casks sind sorgfältig ausgewählt und treffen unverfälscht auf anspruchsvolle Gaumen.



Whisky-Freundschaften vertiefen, das gelingt etwa mit dem Braeval 2014/2024 aus einer der höchstgelegenen Brennereien Schottlands. Selten als Single Malt anzutreffen, entfaltet er nach neun Jahren im Chateau Talbot Wine Barrique Noten von gemischtem Obstboden. Aus einem Ruby Port Wine Barrique abgefüllt, richtet sich der Tormore 2011/2024 an Freunde von schweren, dunklen Noten. Leichter Highland-Whisky konnte sich für den Tullibardine 2015/2024 Noten von Himbeeren, Johannisbeeren und Wassermelone aus einem Barolo Barrique sichern.



Aus der Galaxie der „mystery malts“ gelandet ist der getorfte Callisto XIV. Nach neun Jahren im Oloroso Sherry Hogshead verbindet er maritimen Torfrauch mit cremiger Süße und Nüssen. Der Highlander Halley’s Comet 2024 trifft mit Malz, Süße und Würze auf die Geschmacksknospen. Der Supernova I lässt seltene Speyside-Torfnoten aufblitzen – dank Reifung im Portwein Barrique in Kombination mit voluminöser Süße.

Braeval 2014/2024

The Old Friends Speyside Single Malt Scotch Whisky



9 Jahre

Dest. 10/2014

Abgef. 05/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Chateau Talbot Wine Barrique

Fassnr. 9900280

337 Flaschen

53,9% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tormore 2011/2024

The Old Friends Speyside Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest. 10/2014

Abgef. 05/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Ruby Port Wine Barrique

Fassnr. 800103

287 Flaschen

51,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tullibardine 2015/2024

The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky



9 Jahre

Dest. 05/2015

Abgef. 05/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Barolo Barrique

Fassnr. 9900469

334 Flaschen

51,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Callisto XIV – Peated

Scotch Universe Islay Single Malt Scotch Whisky



11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Halley’s Comet 2024

Scotch Universe Highland Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Supernova I – Peated

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky



9 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Portwein Barrique

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whisky schenken auf Japanisch: Nikka Geschenksets mit Gläsern

Schenken hat in Japan hohen Stellenwert. Es gibt mehr als 30 Anlässe, um jemanden zu beschenken. Für Whisky-Liebhaber ist Nikka dabei bestens aufgestellt.



Nikka Days ist der „Whisky für jeden Tag“: cremig-weich, fruchtig sowie zugänglich – und zwar auch preislich. So präsentiert sich der feine Blend auch im ansprechenden Geschenkset mit zwei Gläsern.



Der Miyagikyo Single Malt ist das Aushängeschild der gleichnamigen Nikka-Brennerei. Filigranen Grundcharakter verbindet er mit fruchtig-würzigen Noten aus 90 Prozent Sherry Casks. Der vollmundige Yoichi Single Malt sendet dagegen von der nördlichen Insel Hokkaido aus Rauchzeichen an Genießer. Hier gründete Masataka Taketsuru 1934 seine erste Destillerie.



Beide Japanese Single Malt Whiskys präsentieren sich in edlen Geschenkboxen. Ausgestattet sind diese jeweils mit einer 0,7 Liter Flasche und zwei hochwertigen Tumblern aus dem renommierten Familienunternehmen Riedel.

Nikka Days Geschenkset mit Gläsern



ansprechendes Geschenkset in aufklappbarer Box

enthält 1 x Nikka Days (40% vol., 0,7 Liter) & 2 25 cl Gläser

fruchtig-milder Blended Whisky aus Japan

pur genießen oder mixen

Nikka Miyagikyo Single Malt im Set mit Riedel-Tumblern



edle Box aus wertiger Kartonage

enthält 1 x Nikka Miyagikyo Single Malt (45% vol., 0,7 Liter) & 2 Tumbler von Riedel

Single Malt nach schottischem Vorbild

exotisch-fruchtig

Tumbler aus dem 300 Jahre alten Familienunternehmen

Nikka Yoichi Single Malt im Set mit Riedel-Tumblern



edle Box aus wertiger Kartonage

enthält 1 x Nikka Yoichi Single Malt (45% vol., 0,7 Liter) & 2 Tumbler von Riedel

Japanischer Single Malt aus Hokkaido

aus Torfmalz gebrannt

Tumbler aus dem 300 Jahre alten Familienunternehmen