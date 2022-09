Neu bei Kirsch Import: GlenAllachie Wood Finish, Very Cloudy Whiskys, italienische Whiskykunst und Retro-Abfüllungen

Viel Neues gibt es wie jeden Dienstag von Kirsch Import zu berichten. Exclusively bottled for Kirsch Import ist der 13 Jahre alte GlenAllachie aus der Wood Finish Serie. Aus der Reihe Signatory Vintage Very Cloudy finden wir drei neue Abfüllungen mit viel Rauch. Aus der italienischen Brennerei Puni erscheint Arte No.3, und Whiskys aus vergangenen Zeiten lässt Signatory Vintage wieder aufleben.

Hier wie immer die Details dazu:

Aus bestem Holz geschnitzt: Üppiges aus der GlenAllachie Wood Finish Series

Den Einfluss von Fässern auf Single Malt Whisky zu studieren, ist Billy Walkers Lebensaufgabe. Der Branchenveteran widmet sich dem Phänomen insbesondere in der Wood Finish Series. Die Reihe besteht aus innovativen Abfüllungen, die der GlenAllachie Master Blender in Puncheons, Pipes und Co. oft kleiner Produzenten aus der ganzen Welt perfektioniert. Sein The GlenAllachie 13 y.o. – Oloroso Wood Finish wurde exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt.

Der edle Single Malt in sattem Mahagoniton sicherte sich in erst- und zweitbefüllten Fässern aus amerikanischer Weißeiche klassische Vanille- und Gewürznoten. In Oloroso Sherry Puncheons veredelt, verwöhnt die dunkle Exklusivabfüllung den Gaumen mit einem aussagekräftigen, vollmundigen Geschmacksprofil, das den GlenAllachie-Charakter mit Zimt und Kaffee sowie getrockneten und kandierten Früchten untermalt.

The GlenAllachie 13 y.o. – Oloroso Wood Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First & Second Fill American Oak Barrels, Oloroso Sherry Puncheons

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Üppiges Aroma von Zimt, Heidehonig und gerösteten Kaffeebohnen, mit getrockneten Sultaninen, Mokka und Kokosraspeln.

Gaumen: Ein Hauch von in Sirup eingelegter Feigen und Karamell-Krokant, gefolgt von Heidehonig, Zimt und kandiertem Ingwer.



Voller Genuss für Rauch-Fans: Torfiger Nachschub von Signatory Vintage Very Cloudy

1988 gründete Andrew Symington die Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. und füllt seitdem exklusive Fässer ganz unterschiedlicher schottischer Brennereien ab. Die limitierten Single-Cask-Abfüllungen kommen in Reihen auf den Markt, wie etwa der Signatory Un-Chillfiltered Range. Deren Very Cloudy Whiskys sind natürlich trüb. Der Grund: Trotz nur 40% vol. werden die Single Malts nicht kühlfiltriert. So behalten sie ihr volles Aroma und sind zugleich echte Blickfänger.

Jetzt legt Signatory mit neuen Abfüllungen beliebter Klassiker der Reihe nach. Mit dabei ist eine Neuauflage des Bunnahabhain Staoisha 2014/2022 mit seinen kräftigen Noten von Rauch und Torf. Ebenso intensiv rauchig ist der Caol Ila 2015/2022, vor rund 7 Jahren an der Ostküste der Whiskyinsel Islay destilliert. Den Abschluss bildet ein leicht rauchiger Highlander, der mit seinen 9 Jahren deutlich älter ist als zuletzt: der Ardmore 2013/2022.

Bunnahabhain Staoisha 2014/2022 – Heavily Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Un-Chillfiltered Collection – Very Cloudy

7 Jahre

Dest. 28/10/2014

Abgef. 08/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fassnr. 10771, 10774, 10780, 10783

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

1.800 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2015/2022

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Un-Chillfiltered Collection – Very Cloudy

7 Jahre

Dest. 17/06/2015

Abgef. 08/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fassnr. 313888, 313878, 313880

Fasstyp: Hogsheads

1.350 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2013/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Un-Chillfiltered Collection – Very Cloudy

9 Jahre

Dest. 08/08/2013

Abgef. 08/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fassnr. 1332, 1334, 1335

Fasstyp: Hogsheads

1.350 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Italienische Whiskykunst: Puni Arte No.3 aus Sherryfässern

Puni Arte ist eine Serie limitierter Abfüllungen, mit der sich Italiens erste Whiskydestillerie die Freiheit nimmt, besondere und markante italienische Whiskys zu kreieren. Das Resultat aus regionalen Getreidesorten, schottischem Equipment und Lagerräumen unter wie über der Erde? Individuelle Geschmacksprofile, die die Kunst der italienischen Whiskyherstellung demonstrieren. Jetzt steht eine neue Abfüllung in den Startlöchern: Puni Arte No.3 ist der erste reine Single Malt Whisky der Familienbrennerei und reifte ausschließlich in Sherryfässern.

In der kunstvollen Flasche verbirgt sich ein Erlebnis aus Kaffeebohnen, dunkler Schokolade und wildem Honig, kombiniert mit Noten von Grapefruit und reifen Beeren. Leichte Nuancen von trockener Eiche und würziger Muskatnuss runden den Geschmack ab und verleihen dem Whisky ein volles und ausgeglichenes Bouquet.

Puni Arte No.3 – Limited Edition

The Italian Malt Whisky

5 Jahre

Herkunft: Italien

Fasstyp: Sherry Casks

1.655 Flaschen

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Whisky-Zeitreise: Warehouse-Funde von Signatory Vintage

Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Aus dem Verborgenen der Warehouses tauchten im Rahmen der letzten Inventur auch Whiskys auf, die in die Vergangenheit des Erfolgs-Abfüllers führen. Jetzt sind die Funde in Deutschland verfügbar.

Sein Talent, das wirklich Gute vom Mittelmaß zu unterscheiden, belegte Symington schon vor Gründung seiner Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. – während seiner Tätigkeit für das Prestonfield House in Edinburgh, einem Hotel mit starken Banden zur Whiskywelt. An diese Zeit erinnern Retro-Abfüllungen wie der Prestonfield Deluxe Blended Malt Scotch Whisky. Dessen Etikett ziert die künstlerische Darstellung des Hotels sowie einiger Wahrzeichen Edinburghs.

Schon in den 1990ern hatte Signatory Vinatge einen hervorragenden Ruf für ausgezeichnete, teils seltene Whiskys etabliert. Abgefüllt wurden diese z.B. in der Serie Lands of Scotland. Ein „mystery malt“ der Reihe ist der Lands of Scotland Speyside. In der beliebten Whiskyregion gebrannt und abgefüllt, ist der leichte, fruchtige Single Malt ein guter und günstiger Dram für Einsteiger.

In die Nachbarregion führt der Highland Single Malt Scotch Whisky 8 y.o., der sich unverfälscht und zum top Preis-Leistungs-Verhältnis entfaltet.



Prestonfield De Luxe

Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Fässer aus amerikanischer Weißeiche

43% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Lands of Scotland Speyside

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Fässer aus amerikanischer Weißeiche

0,7 Liter

40% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Highland Malt 8 y.o.

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Fässer aus amerikanischer Weißeiche

40% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt