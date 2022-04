Neu bei Kirsch Import: Signatory Single Casks, Glencadam Réserve de Sauternes und Whisky Druid Starward

In den wöchentlichen Neuigkeiten von Kirsch Import finden wir in dieser Woche jede Menge Einzalfass-Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage, und diese sind – bis auf eine Ausnahme – Selected by Kirsch Import. Aus dem Highland kommt eine neue Abfüllung der Destillerie Glencadam mit einem Sauternes Wine Casks Finish. Und der Whisky Druide wurde in Australien fündig, der Australian Single Malt Whisky aus der Starward Distillery reifte in einem Charred Red Wine Barrique.

Hier alle weiteren Details und Informationen:

Einzelfass-Parade: Bis zu 25 Jahre alte Signatory-Schätze

Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen spezielle Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei ebenso wie Single Malts aus seltenen Einzelfässern oder Destillerien, die schwerpunktmäßig Whisky für Blends produzieren.

Dies gilt etwa für Auchroisk. In den 1970ern für die Blendindustrie erbaut, produziert die Speyside-Destillerie einen hervorragenden Single Malt, der aber eher schwer erhältlich ist. Mit dem Auchroisk 1996/2022 hat Signatory eine 25 Jahre alte Abfüllung aus dem Sherry Butt in die Flasche gebracht. Insgesamt 684 Flaschen der Rarität sind erhältlich.

Ausschließlich in einem First Fill Sherry Butt reifte der Glenburgie 2007/2021. Nach 14 Jahren floss der üppige Blickfang mit kräftigen 62,2% vol. Fassstärke in die edlen Dekanter.



Köstlichen Kontakt mit Sherryholz durfte auch der Whitlaw 2013/2022 genießen. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich feinster Inselwhisky, der sein Potential bei knackigen 59,5% vol. Cask Strength entfaltet. In Bourbonfässern veredelte Signatory zwei Highlander. Der fruchtig-weiche Glencadam 2011/2022 steht dabei im Kontrast zum würzig-rauchigen Ardmore 2008/2022.

Torffreunde finden auch am Bunnahabhain Staoisha 2014/2022 Vergnügen, der im rauchigen Zweig der Islay-Brennerei destilliert wurde, während Fans schwerer, süß-würziger Malt Whiskys mit dem 9 Jahre alten Dailuaine 2012/2022 auf ihre Kosten kommen.

Auchroisk 1996/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

25 Jahre

Dest. 05/03/1996

Abgef. 21/01/2022

Fasstyp: Hogsheads, Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 2

684 Flaschen

48,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenburgie 2007/2021

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

14 Jahre

Dest. 06/06/2007

Abgef. 30/10/2022

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900079

543 Flaschen

62,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whitlaw 2013/2022

Signatory Vintage Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 19/06/2013

Abgef. 14/02/2022

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 121

693 Flaschen

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glencadam 2011/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

10 Jahre

Dest. 12/02/2011

Abgef. 15/02/2022

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 800115

226 Flaschen

61,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2008/2022 – Peated

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 23/07/2008

Abgef. 15/02/2022

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr. 800174

217 Flaschen

59% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain Staoisha 2014/2022 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

7 Jahre

Dest. 23/10/2014

Abgef. 15/02/2022

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogshead

Fassnr. 10731

301 Flaschen

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dailuaine 2012/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

9 Jahre

Dest. 04/07/2012

Abgef. 15/02/2022

Fasstyp: First Use Hogshead

Fassnr. 308764

317 Flaschen

59,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Pfirsich, Mango, Zitronenkuchen: Glencadam Réserve de Sauternes ist eine üppige Delikatesse

Nach 180 Jahren in der Whisky-Warteschleife vollzog Glencadam den Schritt aus dem Schatten der Blendindustrie auf die Bühne der Originalabfüller. Die bis zu 30 Jahre alten, weder gefärbten noch kühlfiltrierten Whiskys entstehen wie zur Gründerzeit der kleinen Brennerei in zwei originalen Pot Stills aus Kupfer. Aufgrund ihrer Bauweise erzeugen diese eine besonders zarte und weiche Spirituose. Denn: Die Lyne-Arme verlaufen in einem Winkel von 15 Grad nach oben, nicht nach unten.

Bei der Reifung ihres Destillats sorgt die Glencadam Distillery immer wieder für Überraschung. Für das neue Limited Release etwa, Glencadam 13 y.o. Réserve de Sauternes, bauten die Highlander ihren in Bourbonfässern gereiften Single Malt in französischen Weinfässern aus. Zuvor enthielten diese den edelsüßen Weißwein Sauternes aus dem Bourdeaux. Dessen satte, samtige Süße verleiht dem Whisky Tiefe und Komplexität – mit einladenden Noten wie gebackenem Pfirsich, getrockneter Mango oder Zitronenkuchen. Nur 3.042 Flaschen der Delikatesse wurden abgefüllt.

Glencadam 13 y.o. Réserve de Sauternes – Limited Edition

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2008

Fasstyp: American Oak Bourbon Barrels, Sauternes Wine Casks (Finish)

3.042 Flaschen (weltweit)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Spritzige Aromen von Orangenmarmelade und pochierten Birnen, vermischt mit Akazienhonig, Pfirsichblüten, gelben Früchten und Sandelholz.



Gaumen: Schichten von gebackenem Pfirsich, getrockneter Mango, Manuka-Honig und Orangenschokolade, gefolgt von Zitronenkuchen, Mandarinensorbet und Crème anglaise.



Nachklang: Apfelkompott, Agavennektar und kandierte Fruchtschalen in Verbindung mit süßen Backgewürzen und kandierten Nelken, die lange auf der Zunge verweilen.

Dunkles aus Down Under: Whisky Druid Starward lockt mit Erdbeeren & Schokolade

Michel Reick ist in der Whiskybranche wie als Ambassador bei Kirsch Import längst zur festen Größe geworden. Sein Händchen für Fässer belegt er nicht mehr nur als Kopf der Marken Best Dram, Scotch Universe, The Old Friends und Whisky Druid – unter seinem Spitznamen aus der Whiskyszene füllt er zudem exklusive Single Casks aus unserem Importmarkenportfolio ab. Erkenntlich ist die Spezialitäten-Serie an der rundlichen Sonderflasche „Little Sumo“. Speziell für die Gourmetreihe ausgewählt, bewahrt sie faszinierende Fundstücke unserer Partner-Brennereien.

Zum Beispiel von Starward. Die unkonventionellen Brenner aus der Hafenstadt Melbourne arbeiten mit Rohstoffen aus einem Umkreis von nicht mehr als einer Tagesreise Entfernung. Insbesondere: Weinfässer führender australischer Winzer. Die weinseligen Casks lockten auch den Druiden. Sein Whisky Druid Starward 2017/2022 durfte in einem Charred Red Wine Barrique der Australier reifen. In nur rund vier Jahren entwickelte dieser in Melbournes agilem Klima sein köstliches Profil, das mit Noten von Erdbeeren und Kirschen, Schokolade und Toastbrot gespickt ist.

Whisky Druid Starward 2017/2022

Australian Single Malt Whisky

4 Jahre

Dest. 2017

Abgef. 2022

Fasstyp: Charred Red Wine Barrique

Fassnr.: 10583

277 Flaschen

0,7 Liter

56,8% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Süß, cremig und fruchtig mit Erdbeeren, dunklen Kirschen und Schokolade, zu denen später Vanille stößt sowie zum Schluss etwas Marzipan.



Gaumen: Kraftvoll mit Schokolade und Fruchtnoten von Erdbeere und Kirsche sowie Toastbrot und einer feinen Würze. Der Alkohol ist gut eingebunden.



Nachklang: Mittellang und fruchtig mit Schokolade und einer schönen Süße.