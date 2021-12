Neu: Fettercairn 16 Year Old – 2021 Edition

Die Fettercairn Distillery stellt die neueste – es ist die zweite – Edition ihres 16 Jahre alten Single Malts vor. Bei der letztjährigen Erstausgabe stand die verwendete Gerste im Vordergrund, der Whisky wurde mit „chocolate malted barley“ destilliert. Fettercairn 16 Year Old – 2021 Edition hingegen vereint Fässer, in denen Sherry reifte, mit Fässern, die mit Sherry gefinisht wurden (Sherry-matured and Sherry-finished casks). Diese Fässer stammen aus einer kleinen, familiengeführten Bodega in Jerez und umfassen First Fill Oloroso, Refill Oloroso und First Fill Aged Palo Cortado Sherry Butts.

Fettercairn 16 Year Old – 2021 Edition (46,4% Vol.) wird noch in diesem Monat im Fachhandel erscheinen, die UVP für den britischen Markt beträgt 79,00 £ (etwas über 90 € ).