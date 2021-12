Serge verkostet: Ord und Glen Ord

Ist Ord einer der wichtigsten Orte in der schottischen Whiskyindustrie? Mit dieser Aussage leitet Serge Valentin sein Tasting ein, und wir können nachvollziehen, wie er dazu kommt. Die viertgrößte Brennerei des Spirituosen-Konzerns Diageo, Glen Ord, beheimatet ebenfalls eine Mälzerei, das dort hergestellte Gerstenmalz kommt in mancher Diageo-Destillerie zum Einsatz. Der Single Malt aus dieser Brennerei wird unter der Marke ‚The Singleton‘ abgefüllt (wie auch Dufftown und Glendullan). Und bei unabhängigen Abfüllern ist ihr Spirit oft vorzufinden.

Die heutige Session vereint einige Indie-Abfüllungen mit dem neuesten Brennerei-Bottling The Singleton of Glen Ord 39 yo. Abschließend verkostet Serge noch drei Samples, die scheinbar einer Pressemappe beilagen, und ein rundherum fast stimmiges Tasting abschließen. In der Übersicht stellt sich die heutige Glen Ord Session so dar:

Abfüllung Punkte