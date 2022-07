Neu: Fettercairn 16yo 2022 Edition

Soeben hat die Brennerei Fettercairn in den schottischen Highlands ihre neue Abfüllung des Fetterairn 16yo vorgestellt. Das Bottling mit 46,4% vol. ist zunächst in First Fill Oloroso Sherry Casks gereift, um dann ein Finish in PX-Fässern und ex-Bourbon Barrels zu erhalten.

Damit will man dem Anspruch gerecht werden, mit jeder neuen Ausgabe auch neue Facetten des Geschmacks zu erkunden. Zum tropischen Destilleriestil des Fettercairn 16yo 2022 Edition (getrocknete exotische Früchte) kommen in Sirup eingelegte Feigen, Grapefruit und Eiche in der Nase, am Gaumen dann Rosinen, reife Guave, Kakao, Backgewürze und Vanille.

Der Fettercairn 16yo 2022 Edition wird noch im Juli erscheinen, sein Preis in UK wird mit 72 Pfund angegeben.