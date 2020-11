Neu: Glen Scotia 30yo

Aus der Destillerie Glen Scotia in Campbeltown gibt es eine neue Abfüllung zu vermelden: Der Glen Scotia 30yo ist heute von der Brennerei vorgestellt worden.

Der im Jahr 1989 in Sherry-Hogsheads aus europäischer Eiche gefüllte Whisky wurde jetzt mit einer Alkoholstärke von 50,8% vol. abgefüllt. Kostenpunkt für den Whisky in einer handgefertigten Box: 850 Pfund, umgerechnet also ca. 950 Euro, wird noch in diesem Monat bei ausgewählten Fachhändlern erscheinen.

Der Geschmack wird, übersetzt, in etwa so beschrieben:

Veilchen, Lavendel, Gischt, grüner Apfel, Muskatnuss und Gewürze in der Nase, danach am Gaumen Birne in Honig, kandierte ZItrusspalten, Zimt, gemahlener Ingwer, dunkle Schokolade und Espresso.

Die Auflage ist gering: gerade einma fünfhundert Flaschen wurden abgefüllt.