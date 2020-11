Schon bald: Ardbeg 25yo

Ardbeg Comittee-Mitgliedern ist heute das baldige Erscheinen eines Ardbeg 25yo angekündigt worden. Viel weiß man über ihn noch nicht, abgesehen vom Alter und dass er mit 46% vol. abgefüllt werden wird, und das, dem Alter entsprechend, der Whisky während der Periode in die Fässer gefüllt worden sein musste, als man bei Ardbeg wenig bis gar nichts produzierte.

Ein exaktes Erscheinungsdatum wurde ebenso noch nicht übermittelt, wie es auch noch keinen Preis gibt – in manchen Regionen wird er noch vor dem Jahreswechsel erscheinen, in machen erst 2021 – und da kann der Rollout je nach Region auch deutlich später erfolgen (in Deutschland ist unseren Informationen nach zum Beispiel etwas Geduld angebracht). Ardbeg Committee Mitglieder werden jedenfalls zuerst über den Erscheinungstag informieren, wie es in einem Schreiben an jene hieß.

Wir halten Sie jedenfalls auf dem Laufenden!