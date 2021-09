Neu: Glenmorangie 18yo Azuma Makoto Limited Edition

Der japanische Künstler und Florist Azuma Makoto entwarf ein Design für eine limitierte Ausgabe des Glenmorangie 18yo. Das „duftende Bouquet“ des Single Malts setze er um in ein Blumenmeer, den Dancing Flowers of Glenmorangie. Azuma sagte: „Als ich Glenmorangie 18 Years Old zum ersten Mal probierte, entfaltete sich jeder Schluck Whisky wie eine blühende Blume.“ Auf dem Flaschenlabel sowie auch auf der Umverpackung finden sich fast 100 verschiedene Blüten, darunter diejenigen, deren Duft er im Whisky fand, schottische Blüten und Blumen aus den weiteren Ländern.

Glenmorangie 18yo Azuma Makoto Limited Edition erscheint mit einer UVP von 115 € und soll online erhältlich sein. Momentan wird die Abfüllung im Onlineshop CLOS19 als „Nicht auf Lager“ geführt. Wir vermuten, dass sich dies noch ändern wird und diese Abfüllung dort dann erhältlich sein wird.