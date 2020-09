Neu: Kilchoman Genesis Harvest Stage 1 und Glen Scotia Sherry Double Cask Finish 11yo

Zwei schöne Neuheiten dürfen wir nach Informationen durch den Importeur, die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft, für den deutschen Markt ankündigen: Den Kilchoman Genesis Harvest Stage 1 und einen Glen Scotia 11yo Sherry Double Cask Finish. Beide Whiskys sind limitierte Editionen, beim Kilchoman Genesis Harvest Stage 1 werden es 3.600 Flaschen sein, beim Glen Scotia gibt es nur den Hinweis „limited Edition“.

Der Kilchoman Genensis Harvest Stage 1 ist die erste AUsgabe der Genesis-Serie, und der mit 48% vol. abgefüllte Whisky wird Ende Septe,ber erscheinen. Die einzeln nummerierten Flaschen kommen in einer stabilen Klappbox und sind von der AUfmachung her wohl auch als Sammleredition gedacht. Die Fasszusammensetzung: 70% Bourbon, 20% Pedro Ximenez und 10% Oloroso.

Die Destillerie schreibt über die Abfüllung:

Genesis tells the story of the creation of Kilchoman-Whisky – our 1130 day journey from barley to bottle with the desire to resurrect the grass roots tradition of farm distilling. Each stage of the whisky-making process has a profound influence on the character of our whisky. Harvest time represents the start of this process.

Days 1-5: The harvest begins – The parish of Kilchoman is home to some of Islay’s most fertile ground. It is here, in the fields surrounding the distillery, where Kilchoman grows 200 tons of barley each year. Planting in Spring once Islay’s 50,000 geese have migrated, the farm team cares for the barley over the summer months before harvesting in early September. This release is a combination of our Kilchoman grown Publican barley variety and Concerto barley variety grown on mainland UK