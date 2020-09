PR: Knockin‘ on Bunnahabhain’s Door – Himmlische Drams von Signatory Vintage bei Kirsch Import

Einmal rauchig, einmal sherrylastig – die beiden neuen Abfüllungen aus der Islay-Brennerei Bunnahabhain, die Kirsch Import gemeinsam mit Signatory Vintage exklusiv auf den deutschen Markt bringt, zeigen das ganze Spektrum der Destillerie an der Nordostküste der Whiskyinsel.

Alle Details dazu in der nachfolgenden Info:

Knockin‘ on Bunnahabhain’s Door: Himmlische Drams von Signatory Vintage

Seltene Holzfässer haben Andrew Symington schon immer fasziniert. Heute steht sein Name Synonym für großes Fingerspitzengefühl bei der Auswahl von Barrels, Hogsheads und Co. sowie exklusive Einzelfassabfüllungen schottischer Destillerien unter dem Label der „Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd.“. Symingtons Talent, das wirklich Gute vom Mittelmaß zu unterscheiden, kommt auch in dieser Woche wieder zum Tragen.



Wir erweitern unseren Kreis limitierter Abfüllungen in Zusammenarbeit mit Signatory Vintage mit zwei neuen Abfüllungen. Die Single Malts basieren auf herausragenden Fässern aus den Lagerhallen des schottischen Bottlers und sind durchgängig in Fassstärke abgefüllt. Diese und weitere Details für anspruchsvolle Whisky-Käufer, liefern die von uns entwickelten Etiketten.



Die Reise geht nach Islay, wo die heutigen Neuheiten bei Bunnahabhain nahe Port Askaig destilliert wurden. Aus dem Dechar/Rechar Hogshead stammt ein fünfjähriger Heavily Peated Scotch mit den Insel-typischen intensiven Rauchnoten und in herbstlichem Goldton. In der Farbe von Karamell steht ihm ein 14 Jahre alter Scotch zur Seite, der aus dem Sherry Butt abgefüllt auch nach ansehnlicher Reifezeit noch kräftige 57,8% vol. aufweist.

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky



5 Jahre

Dest. 23/10/2014

Abgef. 17/06/2020

Fass-Typ: Dechar/Rechar Hogshead

Fassnr. 10745

326 Flaschen

60,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2006/2020

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky



14 Jahre

Dest. 26/06/2006

Abgef. 21/07/2020

Fass-Typ: Sherry Butt

Fassnr. 2133

569 Flaschen

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert