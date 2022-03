Neu: The Irishman Vintage Cask 2022

Eine neue Abfüllung innerhalb des Portfolios der Marke The Irishman stellte Walsh Whiskey in der letzten Woche vor. The Irishman Vintage Cask 2022 ist bereits die 14. Veröffentlichung in dieser Serie. 2008 präsentierte Walsh Whiskey das erste Bottling der Vintage Casks, in der gereifte und miteinander vermählte Irish Single Pot Still Whiskey und Irish Single Malt Whiskey als Jahrgangs-Abfüllung in Fassstärke veröffentlicht werden.

Die offzielen Tasting Notes versprechen in der Nase Aromen von grünen Früchten wie Apfel und Birne sowie Gewürz-Noten von Zimt, Muskatnuss und Nelke. Am Gaumen findet sich süße Apfelblüte, wilde Honigwaben und nussige Gewürze, im Finsh dann Walnuss, Schokolade und geröstete Eiche.

The Irishman Vintage Cask 2022 ist weltweit auf 6.100 Flaschen limitiert. Davon erreichen 1.200 Flaschen die Vereinigten Staaten und 4.900 Flaschen sind für den Rest der Welt vorgesehen. Der Whiskey kam nicht kühlgefiltert und mit 54,9 % Vol. in die Flaschen, die UVP ist mit 130 € angegeben. Erhältlich ist The Irishman Vintage Cask 2022 im Reiseeinzelhandel und in ausgewählten Ländern, ohne dass diese angegeben werden. The Irishman Vintage Cask 2022 ist in der neu gestalteten Verpackung erhältlich, die im Februar bereits angekündigt wurde.