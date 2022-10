Neu von Kirsch Import: Ältester Daftmill, Smögen 8yo aus Schweden, GlenAllachie 18yo

Drei besondere Whiskys hat Kirsch Import in sein Programm aufgenommen – und alle drei werden in Kürze im deutschen Handel verfügbar sein: Der mit 15 Jahren bislang älteste Whisky aus der Daftmill Distillery, ein rauchiger Whisky, der im PX-Fass 8 Jahre lang reifte aus der Smögen Distillery in Schweden – und einen neuen 18 Jahre alten GlenAllachie aus der Feder von Billy Walker.

Zu allen dreien haben wir hier für Sie detaillierte Infos:

Daftmills Ältester: 15 y.o. Single Farm Estate Whisky

Extrem wenig Single Malt bei extrem hoher Nachfrage – der Single Farm Estate Whisky von Daftmill in der Zusammenfassung. Auf der Daftmill Farm in den schottischen Lowlands dreht sich eigentlich alles um Kühe, Kartoffeln, Karotten und den Anbau von Braugerste. Seit 2006 verarbeitet die Familie Cuthbert die eigene Gerste jedoch auch zu Single Malt. Dieser wird in sehr kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr gebrannt. Und zwar ausschließlich in der Nebensaison (Juni und Juli sowie im Winter), wenn weder Kartoffeln gepflanzt noch Gerste gesät werden muss.



Jetzt hat die Farmbrennerei ihren bislang ältesten Single Malt abgefüllt. Der Daftmill 15 y.o. gehört zu den ersten Whiskys, die die Cuthberts destillierten. Die Chariot-Gerste für den Lowland Whisky erntete Francis Cuthbert am 31. August 2004 auf den Feldern seiner Farm. Sie gehörte zu den letzten Chargen, die noch vor Schließung von Robert Kilgour & Co. in der lokalen Traditionsmälzerei verarbeitet wurden. 28 First Fill Bourbon Barrels konnten schließlich zum Daftmill 15 y.o. abgefüllt werden – und zwar in Fassstärke.

Daftmill 15 y.o.

Lowland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 2006

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

55,7% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Rauch-Fans Smögen das: 8 y.o. Swedish Single Malt aus PX-Fässern

Smögen ist der Inbegriff einer Mikro-Brennerei. Nur 115 Liter an Rohbrand produziert der Ein-Mann-und-ein-Hund-Betrieb pro Produktionstag. Aus Torfmalz zu einem typischen Alkoholgehalt von 71% vol. destilliert, reift der „New Make“ vollständig vor Ort im schwedischen Hunnebostrand und wird ausschließlich als Malt Whisky abgefüllt.



Für Smögen Whiskys gilt generell: Es sind kraftvolle, charakterstarke Tropfen mit deutlicher Rauchnote, maritimen Anklängen und malziger Süße. Die neueste Abfüllung stellt keine Ausnahme dar. Der Smögen 8 y.o. – PX Hogsheads ist die 2022er Version der acht Jahre gereiften Malt Whiskys. Gebrannt aus stark getorftem Rauchmalz der Sorte Optic, reift der Schwede ausschließlich in Hogsheads, die mit süßem Sherry des Typus Pedro Ximénez vorbelegt waren.

Smögen 8 y.o. – PX Hogsheads – Heavily Peated

Swedish Single Malt Whisky

8 Jahre

Dest. 07/2013

Abgef. 08/2022

Herkunft: Schweden

Fasstyp: Pedro Ximénez Hogsheads

2.382 Flaschen

57,2% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Heidehonig, Butterscotch & schwarze Johannisbeeren: Der neue The GlenAllachie 18 y.o.

Rund 50.000 verschiedene Fässer, die teils bis in die 1970er Jahre zurückreichen, lagern in den Warehouses der GlenAllachie Destillerie. Meister über diesen Holzschatz ist Billy Walker – Miteigentümer der Brennerei, Master Distiller und Branchenikone mit über 50 Jahren Erfahrung. Was er komponiert oder auswählt, verspricht Hochgenuss. Jeder Whisky von The GlenAllachie trägt seinen Fingerabdruck: schottische Gerste, 160 Stunden Gärung, langsame Destillation.



Für das neue Batch des The GlenAllachie 18 y.o. wählte Billy Walker eine begrenzte Anzahl von Fässern aus. Der mit 46 Volumenprozenten abgefüllte GlenAllachie ist ein vollmundiger, kraftvoller Speyside Single Malt mit den typischen Heidekraut- und Karamellnoten, der durch eine längere Lagerung in American Oak, Sherry und Virgin Oak Casks ausgeglichen wird.

The GlenAllachie 18 y.o.

Speyside Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Casks, Sherry Casks, Virgin Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Schichten von Heidehonig, Toffee und Muscovado-Zucker, mit dunkler Schokolade, Karamell und getrockneten Sultaninen.



Gaumen: Reich an Noten von Früchtekuchen, Butterscotch und wildem schottischem Honig, gefolgt von Schichten schwarzer Johannisbeeren, Mandeln und weicher Eichenwürze im Abgang