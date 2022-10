Seit September gibt es die drei neuen Cárn Mòr Celebration of the Cask in Deutschland, ganz neu und seit Ende letzter Woche sind nun auch die 11 Abfüllungen von Cárn Mòr Strictly Limited im deutschen Handel erhältlich, wie uns Importeur Schlumberger in einer Presseinfo mitteilt. Für Sie haben wir hier alle Details in unserem Artikel zusammengefasst:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu in Deutschland: 3x Cárn Mòr Celebration of the Cask, 11x Cárn Mòr Strictly Limited

Liebe Whiskyfreunde,

Die Familie Morrison die Familie Morrison steht für fünf Generationen Whisky aus Schottland. Dabei waren Sie nicht nur lizensierte Händler, Broker und Blender sondern auch Produzent und Abfüller. Ihre „vom Feld ins Glas“ Brennerei Aberargie außerhalb von Perth arbeitet mit alten Gerstesorten wie Golden Promise. Bis hier das erste Mal Whisky verfügbar ist, zeigen sie mit ihren Linien Old Perth, Mac Talla und Càrn Mòr ihr Können. Seit kurzem wird jeder Whisky in den eigens designten Flaschen abgefüllt. Diese sehen nicht nur schick aus, sondern tragen neben dem Logo der Familie auch ihre Werte – patience, intuition und integrity.

Càrn Mór ist der Name für die unabhängigen Abfüllungen der Familie Morrison und untergliedert in:

Strictly Limited – jüngere Batches von bis zu 1.800 Flaschen, abgefüllt mit 47,5% Vol. und preislich im zweistelligen Bereich

Celebration of the Cask – ältere Single Cask in Fassstärke, mit Preisen bis 700€

Family Reserve – die absoluten Juwelen, die gern auch vierstellig kosten

Egal welche Càrn Mòr Abfüllung, meist werden die Brennerei und die Fülldaten in Fass und Flasche genannt. Generell wird auf Kühlfiltration und die Zugabe von Farbstoff verzichtet.

Bereits seit September sind drei Abfüllungen der Celebration of the Cask im Handel erhältlich. Seit dieser Woche sind zusätzlich elf Abfüllungen der Strictly Limited verfügbar.

Hier alle Infos zu den Abfüllungen Cárn Mòr Celebration of the Cask:

Und hier eine Übersicht über die Bottlings von Cárn Mòr Strictly Limited:

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft ist seit vielen Jahren bekannt für ihre Kompetenz in den Bereichen Wein und Schaumwein. Doch auch im Spirituosensegment ist man seit einiger Zeit sehr erfolgreich. Unter dem Motto „A Dram for Everyone“ werden Marken wie Finch, Bellevoye, Hinch, Filey Bay, Penderyn, die Morrison Range, CS Dram, Spey, Benromach, Blanton´s, Heaven´s Door und Kavalan in Deutschland vertrieben.