Càrn Mòr veröffentlicht erste Family Reserve Abfüllung: Glen Garioch 1988

Der unabhängige Abfüller Càrn Mòr, im Besitz der Morrison-Familie, hat heute eine erste Abfüllung aus der neuen Family Reserve-Reihe von Whiskys im Vereinigten Königreich veröffentlicht: Der Càrn Mòr Family Reserve Glen Garioch 1988 ist 32 Jahre alt und stammt aus einer Zeit, als die Brennerei noch im Familienbesitz stand.

Der Whisky wurde aus der Familiensammlung von Fässern ausgewählt, und auch die zukünftigen Bottlings werden entweder von Brian oder Jamie Morrison persönlich daraus selektiert. Beim Glen Garioch sei, so Brian Morrison, das Fass deswegen ausgewählt worden, weil es für den damaligen Stil, als man noch selbst mälzte und torfte, repräsentativ sei.

108 Flaschen wurden mit 42,2% vol. abgefüllt. Sie werden in einer eigens gestalteten Holzbox präsentiert, mit einem persönlichen Brief an der Innenseite, der auf die Abfüllung im Rahmen der Familiengeschichte eingeht und der handsigniert ist.

Der Preis der Abfüllung in Großbritannien: 2895 Pfund, also umgerechnet ca. 3400 Euro. Ob die Abfüllung auch nach Deutschland kommen wird, wissen wir nicht. Sollte uns der Importeur darüber informieren, werden wir diese Info natürlich nachreichen.