TV-Tipp: First Lady of Whisky – Schottland auf neuen Wegen (arte, heute 19:40)

Eine Produktion des WDR aus diesem Jahr über Whisky, Annabel Thomas und ihre Nc’nean Distillery ist heute, am 22. Dezember 2021, um 19:40 auf arte zu sehen. Die Highland-Brennerei ist nicht nur die erste schottische Destillerie mit komplett weiblichem Führungsteam, sondern auch eine der fortschrittlichsten Brennereien, was Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz anbelangt.

Hier die Beschreibung des Inhalts von der Webseite des Senders:

Annabel Thomas ist stolz: Sie hält ihren ersten selbstgebrannten Whisky in den Händen. Sie ist die erste Chefin einer Whiskybrennerei in Schottland. Und ihre Destillerie ist die einzige, die komplett auf Bio und Klimaneutralität setzt. Der Erfolg gibt ihr Recht: Die erste Charge ist komplett ausverkauft.

Vier Autostunden nördlich von Glasgow, in der kompletten Einsamkeit am Ende einer einspurigen Straße, befindet sich die jüngste Whiskydestillerie des schottischen Hochlandes. Es ist eine besondere Destillerie, und das in mehrfacher Hinsicht. Gegründet und geführt von einer Frau: Annabel Thomas ist die erste Chefin in der traditionsreichen schottischen Whiskybranche und sie setzt neue Akzente: 100% biologisch und 100% klimaneutral – das sind ihre Ziele.

So wird ausschließlich Biogerste verwendet und der Boiler mit Holzspänen beheizt, die aus dem eigenen Wald stammen. Die Abfälle der Brennerei werden als Tierfutter oder Dünger von den benachbarten Landwirten gerne entgegengenommen. Der Strom kommt zu fast 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Annabel Thomas betont, dass ihr besonders wichtig war, ohne Torf zu heizen, weil alte Moorflächen, aus denen Torf gestochen wird, mit zu den schlimmsten Klimasünden gehören.

Und was sagt die Kundschaft? Ihre erste Charge des Whiskys von 2017 konnte sie nach drei Jahren mit überragendem Erfolg verkaufen. Eine neue Linie, im Herbst 2021 auf den Markt gebracht, war innerhalb weniger Stunden vergriffen. Sie weiß, dass vor allem im hippen und jungen London ihre Geschichte gut ankommt. Der Klimaschutz und „100% organic“ sind ihre Alleinstellungsmerkmale in der Whiskyindustrie, und das überzeugt. Aber nicht nur das. Sie entwickelte zum Beispiel die Idee, den Whisky beim Trinken mit etwas Soda zu verdünnen. Und so zählt sie immer mehr junge Frauen zu Ihrem Kundenstamm, denen bisher ein purer Whisky zu hochprozentig war.