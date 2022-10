Neu von The Caskhound: THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE Chapter 5 und EL DIABLITO SULFUROSO

The Caskhound, er bezeichnet sich selbst als „die Spürnase für feine Whiskys“, kündigt in Anlehnung an den gängigen Sprachgebrauch der Bundesregierung, einen eigenen „Doppelwumms“ an – und beide neue Abfüllungen drehen sich um Sherry.

Was es diesmal Feines gibt, lassen wir ihn am Besten selbst beschreiben:

THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE Chapter 5 und EL DIABLITO SULFUROSO – ein dynamisches Sherry Cask-Duo setzt aromenreiche Akzente!

THE CASKHOUNDS fulminanter „Doppelwumms“ im Oktober

Die beiden neuen Single Cask-Abfüllungen aus dem Hause THE CASKHOUND stehen ganz im Zeichen der legendären Tropfen aus dem Süden Andalusiens – und bieten Freunden sherryfass-gereifter Malts trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten doch weit mehr als ein ‚same same but different‘. Die beiden ungleichen spanischen ‚Brüder‘ sind unser persönlicher Doppelwumms: bieten sie zusammen doch noch einmal die volle Bandbreite dessen, was die kultigen Sherry Cask Whiskys aus der kleinen Single Malt-Schmiede LÍBER nahe Granada auszeichnet: volle Sherryaromen & karamellige Süße, dunkle Früchte & Trockenobst, Tabakblätter & Tee, Würzigkeit & Tiefe … und eine gehörige Portion Schwefel!

Quasi Whiskygenuss von zart bis hart. Sicher nichts für jeden – aber mehr als genug für diejenigen, die sich drauf einlassen und es zu schätzen wissen. Slainte & Salud!

EL DIABLITO SULFUROSO: Der kleine Schwefelteufel bittet zum letzten Tanz

Schwefelaromen im Whisky – kaum ein Thema polarisiert die internationale Whiskyszene so wie dieser sehr spezielle Aromenbereich. Und ob man es tolerieren kann, vielleicht sogar schätzt oder sich beim Geruch und Geschmack Gaumen und Magen zugleich umdrehen, ist so divers anzusehen wie die Bandbreite der Whiskyaromen selbst. Wenn Schwefelnoten im Whisky nicht wie bei manchen Single Malts (bekanntes Beispiel: Craigellachie) schon aus verschiedenen Faktoren beim Brennvorgang selbst herrühren, sind sie meist auf den Einfluss der zur Reifung verwendeten Fässer zurückzuführen. Wie auch im Falle der sherryfass-gelagerten Single Malts der DESTILERÍAS LÍBER, deren mehr oder weniger ausgeprägte Schwefelnoten schon fast legendär sind.

Der EL DIABLITO SULFUROSO macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme: der 15-jährige Spanish Single Malt aus dem über 30 Jahre alten Vintage PX Fass ist einer der ältesten Whiskys der Craft Destille aus Padul – und für THE CASKHOUND der perfekte Kandidat, um ein letztes mal die geneigten Nasen und Gaumen mit einer fetten Sherry-Breitseite und einem glorreichen ’Breath of Brimstone‘ zu verwöhnen!

Mit dieser Abfüllung endet Tilo Schnabels Ausflug in die spanische Whiskywelt, denn sie wird neben dem Chapter 6 der SHERRY CASK XPERIENCE seine vorerst letzte Single Cask Abfüllung eines LÍBER sein.

EL DIABLITO SULFUROSO

Spanish Single Malt Whisky • 15 Jahre alt (11.2006/09.2022) • 58,7 % ABV

Fully Matured in a First Fill Vintage Pedro Ximénez Sherry Cask

Auflage 320 Flaschen (0,5 l) à 84,90 Euro (UVP)

Nase: Würzig mit säuerlichen Weinnoten, gefolgt von Toffee, Rosinen und dem Duft getrockneter Feigen, Tabak- und leichte Schwefelnoten

Geschmack: Karamell, sirupartige Süße, Datteln und Feigenmarmelade, abgebrannte Zündhölzer, Kräuterbonbons und Würze, Crème Brûlée-Kruste, Kakaopulver

Abgang: Eichenwürze, dunkle Schokolade, letzte Schwefelnoten, trocken werdend

Tipp: Man sollte dem DIABLITO durchaus etwas Zeit zum Öffnen gönnen. Wer den zusätzlichen Schwefelkick braucht, spendiert ihm noch ein paar Tropfen Wasser …

THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE Chapter 5: Die vorletzte Station des aufregenden Trips durch die Welt der Sherryfass-Reifung

Die limitierte Abfüllungsserie THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE geht nunmehr in die fünfte Runde. Die insgesamt sechs Abfüllungen (Chapter) präsentieren gemeinsam das breite Spektrum der Nachreifung in unterschiedlichen Sherry Casks (Moscatel, Oloroso, Palo Cortado, Pedro Ximénez, Amontillado und Pajarete). Wie zuvor wurde ein für 4 Jahre in Vintage Pedro Ximénez Sherry Fässern gereifter Single Malt Whisky der spanischen Brennerei LÍBER in ein besonderes Quarter Cask eingefüllt – diesmal mit einer Vorbelegung in delikatem Amontillado Sherry. Die 20-monatige Nachreifung in einem von den Fass-Experten bei CASKNOLIA handgefertigten 125-Liter-Cask sorgt durch dessen Größe für erhöhten Kontakt zwischen Destillat und Fass und garantiert ein Feuerwerk intensiver Aromen …

THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE – Chapter 5

Spanish Single Malt Whisky • 6 Jahre alt (07.2016/09.2022) • 53,4 % ABV

First Fill Vintage Pedro Ximénez Sherry Cask Matured +

20-monatiges Finish im First Fill Amontillado Quarter Cask,

Auflage 245 Flaschen (0,5 l) à 54,90 Euro (UVP)

Diesmal begegnen wir mit dem zur Nachreifung verwendeten Amontillado Sherry einem besonderen Vertreter seiner Familie. Komplex und geschmeidig zugleich, beruht seine Einzigartigkeit auf einem mehrstufigen Ausbauprozess: ähnlich wie Fino & Manzanilla reift der aus den Trauben der Palomino-Traube stammende Wein zu Anfang nochunter einem Hefe-Flor, bevor er im zweiten Schritt einer Oxidation ausgesetzt wird. Abhängig von der Länge der beiden Ausbauphasen können Amontillados dabei durchaus variieren. Aber erst durch die spezielle Kombination der Reifungsprozesse erhält der Wein seinen besonderen Charakter und sein sanftes, delikates Aroma mit Noten von Haselnuss, würzigen Kräutern und dunklem Tabak. Im Chapter 5 verbinden sich diese Aromen nun mit der dunklen Süße und Fruchtigkeit der Vorbelegung im PX Sherry Cask zu einem verführerischen Potpourri …

Freuen Sie sich bereits schon jetzt auf das abschließende Kapitel 6 der SHERRY CASK XPERIENCE, das voraussichtlich im Dezember 2022 erscheinen wird.

Freuen Sie sich bereits schon jetzt auf das abschließende Kapitel 6 der SHERRY CASK XPERIENCE, das voraussichtlich im Dezember 2022 erscheinen wird.