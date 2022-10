Neu: Bunnahabhain 12yo Cask Strength Batch #2

Die erste Ausgabe des 12 Jahre alten Bunnahabhains in Fassstärke konnte viel Lob einheimsen, und war dementsprechend schnell ausverkauft. Nun hat man bei der Islay-Destillerie Batch #2 aufgelegt und versucht damit, an den Erfolg der Erstausgabe anzuknüpfen.

Diesmal ist der Bunnahabhain 12yo CS mit 56,6% vol. abgefüllt und bietet Noten von Zimt und getrockneten Früchten. Das Finish ist süß und bringt den Geschmack von Kakao, Kirschen und etwas Meeresgischt. Er reifte auf Islay und dabei in First- und Second-Fill Oloroso Sherry Casks. Er stammt aus der Feder von Master Distiller Brendan McCarron, der über den Whisky das Folgende zu sagen hat:

“Not all whiskies work at cask strength and many don’t stand up to full maturation in Sherry casks but Bunnahabhain is different.

“This release really is Bunnahabhain in a bottle and gives people unable to make the trip to the distillery the chance to enjoy the Warehouse 9 experience wherever they may be.”