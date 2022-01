Neu von Kirsch Import: Single Casks von The GlenAllachie, Experimentelles & Unabhängiges von Amrut

In dieser Woche stellte uns Kirsch Import fünf Neuerscheinungen vor, die ihren Weg nach Deutschland fanden und bald im Handel erhätlich sein werden. Dabei handelt es sich um drei Einzelfass-Abfüllung der Speyside-Destillerie The GlenAllachie sowie zwei Abfüllungen der indischen Brennereien Amrut.

Die Details der Abfüllungen sehen so aus:

Komplexe Schätze aus dem Einzelfass:

Bis zu 32 Jahre gereifte Single Casks von The GlenAllachie

Rund 50.000 verschiedene Fässer lagern in den Warehouses der GlenAllachie Destillerie. Meister über diesen Holzschatz ist Billy Walker – Miteigentümer der Brennerei, Master Distiller und Branchenikone mit über 50 Jahren Erfahrung. Was er komponiert oder auswählt, verspricht Hochgenuss. So auch Batch 4 der Single Casks für den europäischen Markt. Allesamt limitiert – allesamt symbolisch für die komplex-fruchtige Vielfalt, zu der The GlenAllachie unter Billy Walker in der Lage ist.

Dunkel und verführerisch führt der Senior der Reihe 32 Jahre in die Vergangenheit. Trotz seiner über drei Jahrzehnte im Sherryfass ist der PX Puncheon 1989/2021 mit 51,6% vol. Cask Strength noch sehr kräftig – und steckt voll üppiger Aromen von Früchtekuchen über Ingwer bis Feigen. Knackig und aromageladen sind auch die beiden 15-jährigen Single Casks. Tawny Port Pipe 2006/2021 und Ruby Port Pipe 2006/2021 stellen bei über 60 Volumenprozenten eine Fülle an fruchtigen, süßen und würzigen Geschmacksnoten zur Schau.



Mit frischer Vanille, Marzipan, dunklen Kirschen und mehr hat The GlenAllachie 18 y.o. aus der Core Range sein Profil verfeinert. Auch farblich intensiver als zuvor, ist die Abfüllung aus American Oak Casks, Sherry Casks und Virgin Oak Casks nun wieder verfügbar.

PX Puncheon 1989/2021

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially Selected for Europe – Batch 4

32 Jahre

Dest. 07/07/1989

Abgef. 07/2021

Fassnr. 5585

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Puncheon

584 Flaschen (insgesamt)

51,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Intensive Noten von Heidehonig, Früchtekuchen und Mokka, gefolgt von Ananas und Zimt.

Gaumen: Wellen von Heidehonig, Ananas, Ingwer, Trockenfrüchten und Feigen.

Tawny Port Pipe 2006/2021

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially Selected for Europe – Batch 4

15 Jahre

Dest. 19/04/2006

Abgef. 07/2021

Fassnr. 867

Fasstyp: Tawny Port Pipe

676 Flaschen (insgesamt)

61,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Wellen von reifen Früchten, süßen Gewürzen, Traubenmost, Pflaumen und dunkler Schokolade.

Gaumen: Unmengen von Heidehonig, Butterscotch und reifen Himbeeren, dazu Toffee, Zimt und Muskat.

Ruby Port Pipe 2006/2021

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially Selected for Europe – Batch 4

15 Jahre

Dest. 03/03/2006

Abgef. 07/2021

Fassnr. 1841

Fasstyp: Ruby Port Pipe

777 Flaschen (insgesamt)

61,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Wellen von Heidehonig, Hagebutte und dunkler Schokolade, gefolgt von Sirup, Pflaumen und einer weichen Würze.

Gaumen: Üppige Noten von Butterscotch, Zwetschgen und Erdbeeren, gefolgt von Schichten mit dunkler Schokolade, Mokka und Hagebutte.

Indische Whiskymeilensteine:

Experimentelles & Unabhängiges von Amrut

Nicht im Dienste ihrer Majestät, dafür aber im Dienste des guten Geschmacks steht eine neue Abfüllung der Whiskymacher von Amrut. Spectrum 004 erweitert die Serie, in der die indische Vorzeigebrennerei mit eigens gebauten Hybridfässern experimentiert. Nach initialer Reifung im Bourbonfass genoss Amrut Spectrum 004 ein Finish in Eichenfässern, die aus vier verschiedenen Komponenten bestehen: auf Stufe drei ausgebrannte amerikanische Eiche, leicht ausgebrannte französische Eiche sowie Dauben von Fässern, die mit Oloroso und Pedro Ximénez Sherry vorbelegt waren. Das Ergebnis ist, was der Name verspricht – ein Spektrum an Aromen, die sich bei 50% vol. voll entfalten.

Eine ganz neue Marke rief Amrut dagegen 2021 mit Single Malts of India ins Leben. Ziel der Marke ist, unter ihrem Dach bislang verborgene indische Whiskyperlen verschiedener Destillerien zu versammeln. Die Pionierabfüllung, Neidhal, ist laut Amrut der erste unabhängig abgefüllte Single Malt Indiens. Neidhal, die Küstenregion, steht für eine der fünf Regionen der Erde, die in alten tamilischen Texten klassifiziert werden – jede mit eigenen Eigenschaften. Und nun auch eigenem Whisky. Als Vertreter der indischen Küstenlandschaft zeigt der von Amrut veredelte Peated Single Malt tropische Früchte und süße Vanille ebenso wie weiche Phenole, Meersalz und Jod.

Amrut Spectrum 004

Indian Single Malt Whisky

Fasstyp: Bourbon Barrels, Hybridfass aus Charred American Oak, French Oak, Oloroso & Pedro Ximénez Sherry (Finish)

6.000 Flaschen (weltweit)

0,7 Liter

50% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Neidhal – Single Malts of India

Peated Indian Single Malt Whisky

Bottled by Amrut

Fasstyp: Eichenfässer

12.000 Flaschen (weltweit)

0,7 Liter

46% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt