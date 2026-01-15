Neue irische Whiskey Distillery geplant: Sacred Oak Distillery

Auch wenn der Export von irischem Whiskey im Jahr 2025 um 5% sank (wir berichteten), gibt es dennoch Pläne, neue Destillerien zu bauen. In der Region Ards and North Down, in der bereits Brennereien wie Echlinville und Hinch tätig sind, will die Sacred Oak Spirits Company, nahe Comber im County Down, die Sacred Oak Distillery errichten.

Hinter der Sacred Oak Spirit Company stehen Justin Reid, ein Industriedesigner und Aaron Flaherty, der als Brennmeister fungieren wird (er war drei Jahre bei der Hinch Distillery), Derek Hardy sowie Gareth Reid, Bruder von Justin Reid, ein bekannter irischer Maler.

Die Destillerie soll am Gelände des Familiensitzes der Reids entstehen, gemeinsam mit einer Abfüllhalle und Lagerhäusern, die in bestehenden Gebäuden untergebracht werden sollen. Das Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Der Bauantrag ist nun eingereicht, die Ards and North Down Borough Council wird nun darüber zu entscheiden haben. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.