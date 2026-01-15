Donnerstag, 15. Januar 2026, 18:41:14
Meta (Facebook) schränkt weltweit Seiten mit Thema Alkohol ein – mit Auswirkung auf Reichweite und Einkünfte

Facebook hat mit der Maßnahme, Seiten über Alkohol nicht mehr zu empfehlen, auch wenn sie sich an Vorschriften halten, für Ärger gesorgt

Wie fast alle Blogger, Shops und Informationsseiten über Whisky (darunter selbstverständlich auch Whiskyexperts) bereits bemerkt haben, hat Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, die Besitzer solcher Seiten und Gruppen benachrichtigt, dass diese Seiten nicht mehr weiterempfohlen werden. Dies scheint unabhängig davon zu geschehen, ob man die strikten Vorschriften zu solchen Seiten von Facebook eingehalten hat oder nicht (so ist zum Beispiel Whiskyexperts auf Facebook weltweit nur für User zu sehen, die in ihrem Land das Mindestalter für den Kosum von Spirituosen erreicht haben).

Diese Aktion ist nicht auf den deutschen Sprachraum beschränkt, sondern betrifft entsprechende Seiten weltweit, wie The Spirits Business nun in einem Artikel berichtet. Es betrifft auch Destillerien, Brauereien, Weingüter, Restaurants, Bars und Spirituosenhändler.

Es gab vor dieser Maßnahme keine offensichtlichen Änderungen in den Geschäftbedingungen noch solche in den Hinweisseiten für Inhalte zu alkoholischen Getränken. Interessant ist auch, dass – kontrolliert man als Seiteninhaber den Status der Seite, Facebook keine Ursachen für die Sperre der Weiterempfehlung angibt und man als Seitenbesitzer auch keine offensichtliche Möglichkeit hat, Einspruch gegen diese Maßnahme zu erheben.

Laut einem User mit Meta Verified Status soll ihm von einem Support-Mitarbeiter gesagt worden sein, dass diese Sperre ein Bug sei – wenn dem so ist, ist er bislang nicht korrigiert worden.

Für die gesamte Kommunikation zu alkoholischen Getränken auf der Plattform bedeuten diese Restriktionen ein Hindernis, da man auf normale Weise so keine neuen Follower mehr gewinnen kann. Umso wichtiger ist es zur Zeit, dass User Artikel, die sie interessieren, in ihren Feeds teilen und so mithelfen, ein breiteres Publikum zu erreichen – sei es für Tasting Notes, Berichte oder Veranstaltungen zum Thema Whisky. Vielen Dank im Namen aller Betroffenen!

