Bislang hat Ardnahoe keine Einzelfassabfüllungen veröffentlicht, aber nun ändert sich das: Gleich vier unterschiedliche Single Casks aus der Islay-Brennerei Ardnahoe sind über den Importeur, Hanseatische Weinhaldelsgesellschaft Bremen, als Weltpremiere in Deutschland erhältlich.

Alle Abfüllungen, die wir Ihnen untenstehend einzeln und detailliert vorstellen können, sind 6 Jahre alt und streng limitiert:

HaWe Bremen bringt erstmalige Ardnahoe 1st Generation Single Casks – Oloroso Sherry Quarter Cask & First Fill Bourbon

Mit den Ardnahoe 1st Generation Single Casks veröffentlicht die Hanseatische Weinhaldelsgesellschaft Bremen gemeinsam mit der Brennerei erstmalige Single Cask Editionen. Die Kollektion zeigt 4 unterschiedliche Editionen, davon 2 Bourbon-Fässer und 2 Oloroso Quarter Sherry Single Casks. Die Single Cask Editionen präsentieren sich alle mit einer Altersangabe von 6 Jahren und sind nur in streng limitierter Auflage Verfügbar.

Ardnahoe 1st Generation Single Cask – Oloroso ¼ Cask

Cask No. 82

Limitiert auf 168 Flaschen

Natürliche Fassstärke: 60,1 % Vol.

6 Jahre Altersangabe

Natürliche Farbe & Ohne Kühlfiltration

Ardnahoe 1st Generation Single Cask – Oloroso ¼ Cask

Cask No. 84

Limitiert auf 166 Flaschen

Natürliche Fassstärke: 60,8 % Vol.

6 Jahre Altersangabe

Natürliche Farbe & Ohne Kühlfiltration

Original Tasting Notes:

Full-Bodied and rich, this Whisky opens with notes of cacao, toasted almonds and bonfire smoke paired with flavours of strawberry jam, sea spray and toffee on the palate. The finish is long and sweet, with an earthy undertone from islay peat.

Ardnahoe 1st Generation Single Cask – Bourbon Barrel

Cask No. 581

Limitiert auf 222 Flaschen

Natürliche Fassstärke: 60,3 % Vol.

6 Jahre Altersangabe

Natürliche Farbe & Ohne Kühlfiltration

Original Tasting Notes:

Bright and inviting on the nose, this whisky opens with aromas of citrus peel, green herbs, and tropical fruit. The palate is decadent and sweet, with flavours of milk chocolate and toffee combined with maritime peat. The finish is long and lingering, with an aftertaste of peat and sweet spices.

