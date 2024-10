Neues bei Hawe Bremen: Glenfarclas The Famous Scots No. 26 – Rob Roy Edition – Vintage 1996

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen als Importeur und Distributor stellt heute die 26. Ausgabe der Glenfarclas-Serie The Famous Scots vor. Diese ist Rob Roy (Rob Roy MacGregor mit vollem Namen) gewidmet, einem 1671 geborenen, schottischen Clanführer im Zeitalter der Aufklärung.

Glenfarclas The Famous Scots No. 26 – Rob Roy Edition – Vintage 1996

Nach langer Wartezeit erscheint in diesem Jahr die 26. Ausgabe der schottischen Persönlichkeiten, jede einzelne davon einer bekannten schottischen Persönlichkeit gewidmet.

Die neuste Edition der Famous Scots Reihe ziert den schottischen Clanführer Rob Roy, der heute in zahlreichen Titeln als schottischer Robin Hood bekannt ist. Wir sind begeistert, diese erfolgreiche Serie in einem neuen Design vorzustellen, das die schottische Tradition und den Urkern von Glenfarclas mit modernen Elementen vereint, elegant verpackt in einer hochwertigen Holzkiste. Diese Rarität aus dem alten Fasskeller der unabhängigen Glenfarclas Brennerei reifte ausschließlich in ausgesuchten Sherry-Fässern. Es erwartet Sie ein exzellenter lang gereifter Glenfarclas Single Malt aus dem Jahr 1996 mit intensiven Glenfarclas-Sherry-Aromen, einzelnummeriert und streng limitiert auf 1.800 Flaschen.

Rob Roy MacGregor, 1671 in Schottland geboren, war ein schottischer Clanführer im Zeitalter der Aufklärung. Als furchtloser Kämpfer und geschickter Viehhändler stellte er sich mutig gegen korrupte Landbesitzer und die britische Regierung. Heute fasziniert Rob Roy MacGregor als bedeutende historische Persönlichkeit, deren Vermächtnis den unbeugsamen Mut und den unerschütterlichen Kampfgeist verkörpert. Als schottischer Robin Hood wurde seine Person in literarischen Werken wie „Highland Rogue“ von Daniel Defoe und „Rob Roy“ von Sir Walter Scott verewigt.