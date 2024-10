Pernod Ricard feiert Baubeginn ihrer Whisky-Destillerie in Nagpur/Maharashtra

Nachdem Pernod Ricard India im Februar den Bau einer Malt-Whisky-Brennerei in Nagpur bekannt gab (wir berichteten), begann jetzt der Bau mit der traditionellen Spatenstichzeremonie, dem Bhoomi Pujan.

Pernod Ricard India plant, hier in den nächsten 10 Jahren bis zu 200 Millionen Euro (217 Millionen US-Dollar) in die Entwicklung zu investieren. Entstehen soll dann Asiens größte Malt-Whisky-Brennerei, mit einer Kapazität von bis zu 13 Millionen Litern reinen Alkohols pro Jahr. Diese Brennerei wird Arbeitsplätze für 700-800 Menschen schaffen, mit weiteren indirekten Beschäftigungsmöglichkeiten in der gesamten Region. So wird Pernod Ricard beispielsweise den Landwirten „neue Möglichkeiten zum Anbau hochwertiger Gerste“ bieten, wie The spirits business schreibt.

Die Anlage wird zu 100 % erneuerbaren Strom und Biomasse aus landwirtschaftlichen Abfällen nutzen, mit wassersparenden Maßnahmen wird sie ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren können. Welchen Namen die neue Brennerei erhalten wird, und wann sie in Betrieb gehen kann, stehen anscheinend noch nicht fest.