Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie 3x den Port Charlotte OLC:01 2010 und den SC:01 2012 plus je 4 PC Nosing Gläser dazu!

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen wohl bald niedriger – kurzum: Es ist wieder die Zeit, in der man mal gerne zu einem rauchigen Whisky greift. Und genau deshalb verlosen wir gemeinsam mit unserem Partner Eggers & Franke, dem deutschen Importeur der Whiskys von Bruichladdich, für unsere deutschen Leser gleich 3x zwei wunderbare getorfte Whiskys aus der Cask Exploration Serie: den den Port Charlotte OLC:01 2010 und den Port Charlotte SC:01 2012. Und weil man diese Whiskys gemeinsam noch mehr genießt, gibt es für die Gewinner auch noch jeweils 4 Original Port Charlotte Nosinggläser dazu.

Welche wunderbaren Whiskys hier verlost werden, können Sie untenstehend nachlesen – und das Wissen darüber hilft Ihnen auch bei der Beantwortung unserer Gewinnfrage.

Achtung! Das ist die letzte Woche unseres Gewinnspiels – also gleich mitmachen!

Die Destillerie Bruichladdich

Das junge Team bei Bruichladdich um den Head Distiller Adam Hannett liebt die Kreativität und Dynamik in ihrer Arbeit mit Einflussfaktoren wie z.B. Gerste mit bestimmter Herkunft, der Auswahl spezieller Fässer sowie dem Faktor Zeit. Diese Experimentierfreudigkeit und die Liebe zum Detail kann man in den Abfüllungen der Port Charlotte Range deutlich zu erkennen.

Mit der Cask Exploration gelingt es der kreativen Islay Brennerei einmal mehr, die enorme Bandbreite und Eleganz der Port Charlotte Range zum Ausdruck bringen.

Nach dem zwei Meilen von der Bruichladdich Brennerei entfernten Küstenstädtchen Port Charlotte benannt, steht die Range seit dem Jahr 2001 für ausdrucksstarke, heavily peated Single Malts (40ppm). Bereits im Herbst 2018 startete mit dem legendären MRC:01 2010 der erfolgreiche Versuch, die klassische Serie durch spezielle Cask Explorations zu erweitern. Mit ihnen sollte noch mehr verdeutlicht werden, welchen Einfluss nicht nur das Terroir, sondern auch die Reifung in unterschiedlichen, handverlesenen Fässern auf die Aromatik eines heavily peated Single Malts haben.

Zwei dieser ausgezeichneten Whiskys, die Sie hier gemeinsam mit vier Nosing Gläsern vom Port Charlotte gewinnen können, stellt Ihnen das Team hier selbst vor:

Port Charlotte OLC:01 2010

Die hohe Nachfrage sowie diverse wirtschaftliche Umstände haben im 21. Jahrhundert dazu geführt, dass Sherryfässer sehr selten und teuer geworden sind. Der Markt wird mit Imitaten über- flutet und so erscheint uns die direkte Zusammenarbeit mit den besten Bodegas Spaniens als der einzige Weg, um an echte, traditionelle Sherryfässer zu kommen.

Unsere Zusammenarbeit mit Jan Pettersens Fernando de Castilla ist das beste Beispiel für eine funktionierende Partnerschaft. Wir haben dieselben Vorstellungen von Qualität und Handwerk sowie denselben hohen An- spruch an unsere Destillate und Fässer.

Nur so konnte das Finishing unseres 2010er Port Charlotte in absolut einzigartigen Oloroso Hogsheads erfolgen. Bereits die erste Reifung fand in einem Mix aus aromatisierenden Ex-Bourbon-, Ex-Süßwein- und Ex-Syrah-Weinfässern statt.

Danach wurde unser Heavily Peated Port Charlotte für 18 weitere Monate in handverlesene Oloroso Hogsheads gefüllt. Das Ergebnis ist die traumhafte Kombination von erdigem Torfrauch und frisch gerösteten Kaffeebohnen mit einer fruchtigen Note, die an Limetten und Feigen erinnert. Nach und nach kommen Anflüge von Schokolade und Vanille zum Vorschein, stets untermalt von einer wunderbar rauchigen Note.

Diese Oloroso-Fässer sind der Wahnsinn! Da sie etwas kleiner sind als die klassischen Standardfässer, konnte ihr wunderbares Sherryaroma in kürzester Zeit auf den schon zuvor sehr komplexen Whisky übergehen Adam Hannett

STIL: Heavily Peated Islay Single Malt Scotch Whisky

PHENOLGEHALT: 40 ppm

ALKOHOLGEHALT: 55,2 % vol.

VERFÜGBARKEIT: limitiert

GERSTE: 100 % schottische Gerste aus Inverness-Shire

GESCHMACKSPROFIL: rauchig, mit frucht- betonter, an Feigen erinnernder Süße

Reifeprofil:

30 % 1st Fill American Whiskey Casks

40 % 2nd Fill American Whiskey Casks

25 % Vin-doux-naturel- Fässer (Süßwein)

5 % 2nd-Fill-Syrah- Weinfässer

Vatted and aced für 18 weitere Monate in 1st Fill Oloroso Hogsheads

Port Charlotte SC01: 2012

Die Komplexität des Port Charlotte SC: 01 2012 ist eine echte Bereicherung für unser Islay-Konzept. Mit dieser Cask Exploration treffen durch die Kombination aus Islay- Gerste und französischen Edelweinfässern unsere höchsten Ansprüche an Herkunft und Handwerk aufeinander.

Die 100 % Islay-Gerste wurde 2011 geerntet und stammt von sieben unserer Partnerfarmen, die sich alle im Umkreis von zehn Meilen um die Brennerei befinden. Das mit 40 ppm ausgestattete Malz kommt von unserer Festland-Mälzerei zurück auf die Insel, um nach dem Maischen und Fermentieren in unseren verhältnismäßig kleinen Brennblasen destilliert zu werden. Sie sind das Geheimnis der Single Malts voller Finesse und Eleganz.

Auf dem Weg zur perfekten Reife durchlief der Vintage 2012 unterschiedliche Fassarten: Die zuvor in handverlesenen Sherry-Fässern sowie First- und Second-Fill-American-Whiskey-Fässern gelagerten Spirits wurden in unterschiedlichen Reifestadien in Fässer gefüllt, in denen zuvor einer der besten Sauternes-Weine Frankreichs ausgebaut wurde. Eine komplexe Kombination aus purem Islay-Terroir und dem Besten, was die Region Bordeaux zu bieten hat.

Ein Heavily Peated Single Malt, dessen weiche Rauchigkeit mit floralen Stechginsternoten, Honig und einem Hauch von Kokos zu einer eleganten Einheit verschmilzt. Der SC: 01 2012 Vintage wurde zu 100 % auf Islay angebaut, destilliert, gereift und abgefüllt.

Dieses Experiment ist ein wunderbares Beispiel für die Wandlungsfähigkeit von Port Charlotte und dient als Inspiration für die gesamte Cask Exploration Series Adam Hannett

STIL: Heavily Peated Islay Single Malt Scotch Whisky

PHENOLGEHALT: 40 ppm

ALKOHOLGEHALT: 55,2 % vol.

VERFÜGBARKEIT: limitiert

GERSTE: 100 % Islay (Concerto, Propino, Publican und Oxbridge)

GESCHMACKSPROFIL: weich, rauchig, mit floralen Stechginster­ noten, Honig, etwas Kokos und Fudge

Parcel 1: Sherry-Fässer und im Anschluss First- Fill-Sauternes-Fässer

Parcel 2: Second-Fill- American-Whiskey- Fässer und danach Second-Fill-Sauternes- Fässer

Parcel 3: Kombination aus First- und Second- Fill-American-Whiskey- Fässern, im Anschluss First-Fill-Sauternes-Fässer

Und so gewinnen Sie eine der drei Set bestehend aus je einer Flasche Port Charlotte OLC:01 2010, PortCharlotte SC:01 2012 sowie je vier Port Charlotte Nosing Gläser:

Welchen Phenolgehalt weist das Getreide für die beiden Abfüllungen auf?

A: 20ppm

B: 40ppm

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Port Charlotte“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 11. September 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 12. September 2022 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Rolf Kaspar GmbH versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Port Charlotte“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 11. September, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 12. September 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team