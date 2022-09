Circumstance Distillery veröffentlichen heute ihren ersten Whisky

Die englische Circumstance Distillery aus Bristol veröffentlicht heute um 10:00 Uhr Ortszeit ihren ersten Whisky, und damit auch den ersten in Bristol hergestellte Whisky seit 80 Jahren. 37 Monate lang reifte dieser Single Grain Whisky in einem Ex-Bourbon-Fass, bevor er dann mit 44,5 % Volumen in die Flaschen kam.

Die Verkostungsnotizen versprechen in der Nase Apfelkompott, Zitronenschale und die Süße von Milchschokoladen, und am Gaumen cream soda, weiche, zarte Gewürze und eine sanfte Süße. Wer mehr über die Circumstance Distillery erfahren möchte: Ein Artikel auf bristol24/7 stellt die Geschichte dieser jungen Brennerei vor, zusätzlich stehen Steph Smith und Sara Sanna von Circumstance Distillery im Podcasts Bristol24/7 Behind the Headlines (auf Spotify verfügbar) Rede und Antwort.