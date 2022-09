Penderyn schließt einen Multimillionen-Pfund-Deal für den Vertrieb in China ab

Für die walisische Destillerie Penderyn wird China der größte Export-Markt. Ein Vertrag über mehrere Millionen Pfund mit der in Hongkong ansässigen Port Union und ihrer Tochtergesellschaft auf dem chinesischen Festland, Yantai Hongyu Liquor Co., ermöglicht den Vertreib ihres Whisky in ganz China.

In der letzten Zeit konnten wir bereits mehrmals über den Expansions-Weg Penderyns berichten. Im Mai 2021 eröffnete Pendryn ihre zweite Brennerei in Llandudno, im Norden von Wales. Und im letzten Monat stellte Penderyn ihre wiederbelebten Pläne für eine dritte Brennerei in Swansea vor. Penderyn CEO Stephen Davies sagte bereits im März 2021: “The only way is up – and we’ve no intention of resting on our laurels.”