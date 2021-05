Heute eröffnet die zweiten Destillerie von Pendryn (wir stellten Ihnen diese bereits vor), und zum ersten Mal in der Geschichte wird dann in Wales getorfter Single Malt destilliert! Darüber informiert uns heute die Schlumberger Vertriebsgesellschaft mit ihrer aktuellen Presseaussendung, die Sie folgend finden können.

Neue Penderyn Destillerie in Nordwales

Whisky-Hersteller eröffnet heute, am 17. Mai, seine zweite Brennerei

Meckenheim, Mai 2021. Penderyn, der einzige Whisky-Hersteller aus Wales, erweitert seine Produktion um eine zweite Destillerie, die am 17. Mai 2021 in Llandudno, im Norden von Wales, eröffnet wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte von Wales wird in der neuen Brennerei ein getorfter Single Malt mit der für Penderyn typischen FaradayKupferbrennblase hergestellt. In Deutschland werden die einzigartigen walisischen Whiskys von der Schlumberger Vertriebsgesellschaft distribuiert.

20 Jahre nach der Gründung seiner Destillerie im gleichnamigen Dorf im Brecon Beacons National Park im Süden von Wales investierte Penderyn fünf Millionen Pfund in eine weitere Brennerei, die am 17. Mai in Llandudno, Nordwales ihren Betrieb aufnahm. Die neue FlaggschiffDestillerie befindet sich in der ehemaligen, 1887 erbauten und unter Denkmalschutz stehenden alten Internatsschule in der Lloyd Street und dem späteren Conwy Council Archive. Das Hauptgebäude beherbergt die Produktion, einen Verkostungsraum, den Ausstellungsbereich und einen Raum für Masterclasses. Auf der Rückseite des Gebäudes wurde ein beeindruckender Anbau errichtet, der den Haupteingang und den Laden beherbergt. Für den besonderen Charme sorgen die ursprünglichen Merkmale, die alle erhalten wurden, wie etwa die Wandfliesen, der Parkettboden, die Wetterfahne und die Dachbalken.

Llandudno selbst ist ein sehr attraktiver viktorianischer Badeort an der Küste von Nordwales und mit seinem Pier, der Standseilbahn, zahlreichen Hotels und einer fast zwei Meilen langen Promenade, die an der Irischen See entlangführt, eine große Touristenattraktion. Ein besonderer Standortvorteil für die neue Brennerei ist, dass sie natürliches Quellwasser aus einem alten viktorianischen Reservoir beziehen kann, das einst den 1862 erbauten Leuchtturm mit Wasser versorgte, der sich auf der Kalksteinkuppe Great Orme befindet, die die Stadt dominiert.

Whisky-Herstellung nach einzigartigem Konzept

Bei der Produktion bleibt Penderyn seinem einzigartigen Konzept treu. In der Destillerie wurde eine neue Faraday-Kupferbrennblase installiert und von Penderyns Brennmeisterin Bethan Morgans für die Produktion vorbereitet. Im Fokus steht zum ersten Mal in der walisischen Geschichte die Herstellung eines getorften Single-Malt-Whiskys. Dieser muss laut Gesetz drei Jahre und einen Tag im Fass lagern, sodass es noch eine Weile dauern wird, bis er verkostet werden kann. Obwohl der neue Whisky getorft sein wird, wird er sich wie alle Penderyn Whiskys durch einen leichten und fruchtigen Charakter auszeichnen.

Bethan Morgans, die seit 2017 bei der Penderyn Distillery beschäftigt ist, beaufsichtigt als Brennmeisterin sämtliche Schritte der Produktion – von der Auswahl der Gerste über das Maischen und die Gärung bis zur Destillation. Sie ist zudem Mitglied des Penderyn Verkostungsgremiums, das jede Charge vor der Abfüllung mittels organoleptischer Beurteilung verkostet und genehmigt.

Besichtigungsmöglichkeit der neuen Destillerie

Führungen durch die neue Brennerei von Penderyn in der Lloyd Street, Llandudno, werden ab dem 1. Juni 2021 stattfinden und können ab sofort gebucht werden. Diese werden zunächst auf acht statt der üblichen 20 Besucher pro Tour beschränkt sein, um die Abstandsregel zu wahren. Die jährliche Schätzung von 60.000 Touristen wird derzeit auf 20.000 beschränkt, bis die pandemiebedingten Sicherheitsvorkehrungen aufgehoben werden.