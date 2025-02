Pläne für Ferintosh Distillery eingereicht

Beim Highland Council hat Organic Architects die Pläne für eine neue Whisky-Brennerei zur Genehmigung eingereicht. Diese soll in Ferintosh auf der Black Isle entstehen. Die neue Ferintosh Distillery soll bis zu 30 Arbeitsplätze schaffen. Geplant sind neben der neuen Whisky-Destillerie auch ein Besucherzentrum sowie ein warehouse.

Das Architkturbüro Organic Architects, Spezialist für nachhaltige Destillation, hat in den letzten Jahren bei einer Vielzahl neuer Brennereien mitgewirkt. Sie waren unter anderem beteiligt an den Arbeiten an der Lindores Abbey Distillery, der Ardnamurchan und Nc’Nean Distillery sowie an der Moffat Distillery. Hinzu kommen noch Destillerien wie Limavady in Irland, Witchburn in Campbeltown oder Portavadie in den Highlands. Im April 2024 stellten Organic Architects ihre Ideen für Destillerien der Zukunft vor. Grundgedanke war hier die Nutzung der natülichen Umgebung für die Destillation und die Verbindung von alten Methoden mit neuester Technik (wir berichteten).

Für ihr neues Projekt nehmen Organic Architects auch noch ein historischen Bezug mit auf. Denn im 18. Jahrhundert übertraf Ferintosh, zwischen Conon Bridge und Tore auf der Black Isle gelegen, jeden anderen Ort in Schottland mit seiner Whisky-Produktion. Dank einer einzigartigen Steuererleichterung, die der König den Landbesitzern gewährte, florierte zu dieser Zeit dort die Produktion. Auch auf dem Land der Mulchaich Farm, dem Standort der neuen Brennerei, wurde in der Vergangenheit nachweislich Whisky hergestellt. Laut Gareth Roberts, Organic Architects Mitbegründer und director, würde die neue Destillerie Ferintosh und seine verlorene Geschichte wieder auf die Landkarte bringen. Wenn das Projekt die Baugenehmigung erhält, wird die neue Destillerie „so schnell wie möglich“ gebaut, wobei die Bauarbeiten möglicherweise noch in diesem Jahr beginnen könnten, sagte er weiter. Mehr zur Ferintosh Distillery und zur Whisky-Historie finden Sie im Artikel ‚Exclusive: Plans for new Black Isle whisky distillery revealed‘ bei The press and journal.