PR: 21 Goldgewinner beim Meiningers International Spirit Award aus dem Portfolio von Kirsch Import

Der Meiningers International Spirit Award zählt zu den bedeutendsten Spirituosenwettbewerben in Deutschland. Beim diesjährigen Wettbewerb haben Produkte aus dem Portfolio von Kirsch-Import 21 der 59 Gewinner gestellt, und listet diese in einer übersichtlichen Pressemitteilung auf:

Goldstücke aus unserem Whisky-Portfolio: Gewinner der ISW-Verkostung 2021

Fast 200 Einreichungen– so viele Whiske(y)s hatten die Spirituosenexpert*innen des Meiningers International Spirit Award noch nie im Glas. Von Indien über Dänemark und Deutschland bis hin zu den klassischen Whisk(e)y-Nationen Schottland, Irland und den USA war das Niveau bei der diesjährigen Verkostungsrunde hoch. Dennoch: Nur 59 Abfüllungen schafften es aufs Siegertreppchen – ganze 21 dieser ausgezeichneten Whisk(e)ys stammen aus unserem Importmarkenportfolio. Grund zur Freude, finden wir, und teilen diese daher hier mit Ihnen.

Schottische Schätze: Unsere Grand-Gold-Gewinner

Die große Goldmedaille ist das höchste Gütesiegel in Deutschlands wohl wichtigstem und bekanntestem Spirituosenwettbewerb. Zu den Besten der Besten kürte die ISW-Fachjury auch drei kontrastreiche Vertreter aus unserem Scotch-Sortiment. Neben zwei traditionell gefertigten Single Malts aus der legendären Lieblingsbrennerei vieler Whiskyfans, der Edradour Distillery, zählt dazu ein rauchiger Lowland Single Malt der innovativen, jungen Glasgow Distillery.

Goldwerte Genusserlebnisse: 16 der besten ISW-Whisk(e)ys

Nachhaltig beeindruckt haben die Verkoster*innen des diesjährigen ISW weitere 16 Abfüllungen aus dem Kirsch-Importmarkenportfolio. Das Resultat: goldverzierte Spitzenpositionen. Für goldwerte Genusserlebnisse sorgen traditionelle Single Malt Scotch Whiskys wie der beliebte Edradour 10 y. o. oder GlenAllachie 15 y. o. und der fassstarkeGlenAllachie 10 y. o. aus der Hand von Ikone Billy Walker. Mit Pioniergeist arbeiten die Glasgow Distillery und die nachhaltige Brennerei Nc’nean, die mit Glasgow 1770 The Original und dem Nc’nean Organic Single Malt auf dem Siegertreppchen Platz nahmen.

An der Spitze positionieren sich außerdem Abfüllungen etablierter unabhängiger Abfüller. Ein besonders rauchiges Exemplar ist der „Mystery-Malt“ Port Askaig 100 Proof von der Isle of Islay – der Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whiskyvon Berry Bros. & Rudd hat dagegen Vorbildcharakter, was Sherryreifung betrifft. Mit Bunnahabhain 10 y. o. und Bunnahabhain 11 y. o. aus der Discovery Range ist zudem das Traditionshaus Gordon & MacPhail vertreten.

Auch die Whiskey-Nation Nordamerika hat ihren Auftritt nicht verpasst. Die USA sind zweifach mit ISW-Goldmedaillen vertreten. Eine davon sicherte sich Westward für seinen authentischen American Single Malt Whiskey mit Stout Cask Finish im neuen Design. Die Brennerei arbeitet ebenso nach dem „Grain-to-Glass-Prinzip“ wie die Chicagoer Craft-Destillerie Koval, deren Bourbon Whiskeyaus Mais und Hirse nun ISW-Gold schmückt.

Von Dänemark bis Indien konnte sich schließlich eine Reihe von Whiskys aus aller Weltden Goldrang sichern. Dazu zählen Skandinavier wie Staunings innovativer Bastard Whisky mit Mezcal Finish oder die Exklusivabfüllung für den deutschen Markt aus Schweden, der rauchig-fruchtige Smögen Twin PX Hogsheads.

Gleich zwei Medaillen konnten sich die zugänglichen Australian Single Malts der urbanen Starward Distillery sichern – sowohl Starward Nova als auch Starward Left-Fieldreifen vollständig in Rotweinfässern.

Statt auf Frucht setzt Amrut Peatedauf Torfaromen. Der Indian Single Malt Whisky wird auf mehr als 900 Metern über dem Meeresspiegel aus Himalaya-Gerste destilliert.

Last but not least: Zwei Whisk(e)ys hat die Jury von Meiningers International Spirit Award mit einer Silbermedaille bedacht. Eine der begehrten Auszeichnungen ging dabei an Staunings flüssige Version eines Roggenbrotes, den bodengemälzten Danish Rye Whisky – die andere sicherte sich eine der wenigen unabhängigen Brennereien Irlands, West Cork, für ihren dreifach destillierten Blended Irish Whiskey mit Bierfass-Finish.