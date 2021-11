PR: Ammersin bringt Blanton’s Bourbon nach Österreich

Mit einer Präsentation in den Räumlichkeiten der Spanischen Hofreitschule in Wien feierte die Rudolf Ammersin Ges.m.b.H, die Rückkehr des Blanton’s Single Barrel Bourbon nach Österreich. Lange hat man hier auf diese markante Marke verzichten müssen, nun kommt sie, vorerst in zwei verschiedenen Abfüllungen wieder.

Hier die informative Presseaussendung zu Blanton’s:

Ammersin bringt Blanton’s Bourbon nach Österreich

Blanton’s ist der erste Single Barrel Bourbon der Welt

Wien, 3. November 2021 – Der Getränkefachgroßhändler und -importeur Ammersin erweitert sein Importsortiment um den ersten Single Barrel Bourbon der Welt. Erhältlich sind die kultigen Flaschen von Blanton’s Kentucky Straight Bourbon Whiskey ab sofort in den Ammersin Shops sowie im neuen Onlineshop www.SpiritLovers.at.

Lange mussten österreichische Whiskey-Liebhaber warten, bis sie endlich wieder auch hierzulande eine Flasche Blanton’s Kentucky Straight Bourbon Whiskey kaufen können. Denn die Einzelfassabfüllungen sind rar, heiß begehrt und waren das letzte Mal vor etwa vier Jahren in Österreich erhältlich.

„Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, einige Flaschen des einzigartigen Blanton’s Bourbons, nach so vielen Jahren Abstinenz, exklusiv wieder nach Österreich bringen zu dürfen, da die Flaschen limitiert und sehr schnell vergriffen sind.“ MATHIAS POSCH, IMPORTMANAGER BEI AMMERSIN,

Eine Revolution: Der erste Single Barrel Bourbon der Welt

Die Geschichte von Blanton’s Bourbon beginnt 1984, als die Besitzer der Buffalo Trace Distillery ihren Master Distiller, Elmer T. Lee, bitten, einen „Super-Premium“-Bourbon zu kreieren. Damit wollen sie die rückläufigen Verkaufszahlen von Bourbon ankurbeln. Mit der Idee, nur die besten Fässer der Brennerei in Einzelfassabfüllungen in die Flasche zu bringen, wie es einst Colonel Blanton tat, revolutionierte Lee die Welt des Bourbons.

Denn Colonel Albert Bacon Blanton, der die Brennerei trotz zahlreicher Herausforderungen im frühen 20. Jahrhundert zu einem florierenden Unternehmen machte, hat für besondere Gäste nur die besten Fässer, die die Brennerei zu bieten hatte, abfüllen lassen.

Was macht Blanton’s so einzigartig?

Der Whiskey für Blanton‘s reift im berühmten Warehouse H, einem 1934 erbauten Lagerhaus mit Wänden aus Metall. Dadurch sind die Fässer den Jahreszeiten ausgesetzt und der Whiskey interagiert überaus intensiv mit den Weißeichenfässern. Die Fässer werden nach geschmacklichen Kriterien ausgesucht und jede einzelne Flasche per Hand abfüllt und gelabelt.

Der goldene Reiter

Vorgestellt wurden die markanten, achteckigen Flaschen mit Pferd und Jockey auf den Flaschenverschlüssen vergangene Woche im Beisein von Gastronomen, Journalisten und Bloggern im einzigartigen Ambiente der Spanischen Hofreitschule. Der Ort war bewusst gewählt, denn Kentucky, die Heimat von Blanton’s, ist für Pferderennen ebenso bekannt, wie für seinen Whiskey. Beim Kentucky Derby wird jedes Jahr reichlich Kentucky Straight Bourbon in Form von köstlichen Mint Juleps konsumiert, wie der österreichische Spirituosenexperte Erhardt Ruthner in seiner Einführung beim Launch Event erwähnte.

Begehrtes Sammlerobjekt

Dass in Kentucky die Geschichte von Pferd und Whiskey bereits seit Jahrhunderten Hand in Hand geht, zeigt auch der Flaschenverschluss, der heute nicht nur das Markenzeichen von Blanton’s, sondern mittleiweile auch begehrtes Sammlerobjekt ist. Die insgesamt acht verschiedenen Verschlüsse zeigen das Pferd und den Jockey in verschiedenen Phasen eines Pferderennens. Die Stopper sind jeweils mit einem einzelnen Buchstaben markiert und ergeben, wenn vollständig, den Namen Blanton’s.

Erhältlich ist Blanton’s Bourbon in zwei Abfüllungen:

Als Blanton’s Original Single Barrel (46,5 % Vol) mit einem eher süßen Geschmacksprofil mit Noten von Zitrus und Eiche. Aromen von zarter Vanillecreme in der Nase, Nuancen von Nüssen, Karamell, Orange und etwas Schokolade. Blanton’s Original setzte den Standard für Single Barrel Bourbons.

Sowie als außergewöhnlich geschmeidiger und komplexer Blanton’s Gold Edition (51,5 % Vol). Die Nase ist zunächst geprägt von würzigen Roggen- und Tabaknoten. Danach folgen Karamell und Honig, die sich mit dunklen Früchten und Zitrusnoten vermischen. Der Gaumen freut sich über dieselben komplexen Aromen mit Roggen, Tabak und Honig im Vordergrund. Kräftige Noten von getoasteter Eiche und Vanille enden in einem langen und harmonischen Abgang.

Über Ammersin

Seit 1897 versorgt die in Brunn am Gebirge ansässige Rudolf Ammersin Ges.m.b.H., die seit Anfang 2018 Teil der Brau Union AG. ist, die österreichische Gastronomie sowie den heimischen Handel mit den besten Getränken. Das Traditionsunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern ist nicht nur als Getränkefachgroßhändler mit Vollsortiment sondern ebenfalls als Importeur für (Schaum)Weine, Spirituosen, (Craft)Bier sowie Cider und alkoholfreie Getränke bekannt und führt Exklusivmarken wie u.a. Brewdog, Brockmans, Brothers, Bumbu, Fentimans, Luc Belaire und Tomatin. Zur Ammersin Getränkewelt gehören Getränkeshops in Brunn, Wien (Hietzing und Margareten) und Klosterneuburg, das 2015 eröffnete Bierspezialitätenfachgeschäft BeerLovers mit dem Onlineshop www.beerlovers.at, die 2017 gegründete Mikrobrauerei Muttermilch – Vienna Brewery sowie der Spirituosen-Online-Shop www.SpiritLovers.at.