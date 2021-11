PR: Frohe Weihnachten mit dem Secret Highland 13yo Christmas Special von whic.de

In der Serie whic amazing whiskies ist heute eine besondere Weihnachtsabfüllung erschienen, die 13 Jahre lang im Sherryfass reifte und aus einer nicht näher bezeichneten Highland-Brennerei stammt. Gerade mal 329 Flaschen davon wurden in Fassstärke abgefüllt – und was diesen Whisky ansonsten noch besonders macht, können Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung nachlesen:

WHIC WÜNSCHT FROHE WEIHNACHTEN MIT EINEM FEST FÜR IHREN GAUMEN – SECRET HIGHLAND 13 JAHRE CHRISTMAS SPECIAL (whic AMAZING WHISKIES)

Bremen, Deutschland, 03.11.2021

Es weihnachtet schon – spätestens wenn Sie die Special Christmas Edition der Amazing Whiskies Serie von whic in Ihrem Glas haben. Der Highland Whisky wartet mit einnehmenden Noten von Nussnougat und Chiliflocken auf, die Ihnen bei 61,7% Vol. intensiv einheizen. Süße weihnachtliche Würznoten um Zimt und Ingwer bringen Sie in festliche Stimmung. 13 Jahre hatte der Single Malt Whisky im Sherryfass Zeit, diese Nuancen auszureifen – das kommt Ihrem Genuss zugute. Mit natürlicher Farbe und ohne Kältefiltration wurden 329 Flaschen von diesem Weihnachts-Whisky abgefüllt.

Der Whisky macht sich übrigens auch wunderbar als Geschenk. Dank der Geschenktube können Sie sich die Mühe des Einpackens sparen. Schönes Detail: In einem coolen Begleit-Heft in Comic-Optik finden Sie neben allen wichtigen Fakten zur Abfüllung auch Platz für eine persönliche Grußbotschaft an den oder die Beschenkte.

„Gebrannte Mandeln, Zimt, süße Trockenfrüchte, Spekulatius und Sternanis. Bei diesen Aromen war mir sofort klar: Das ist der perfekte Weihnachtswhisky. Die Serie Amazing Whiskies soll ein Dankeschön an unsere Kunden sein – mit der Special Edition sagen wir Danke für ihr Vertrauen, das sie uns auch in diesem Jahr entgegengebracht haben. Holen Sie sich festliche Aromen ins Glas und lassen Sie uns das Jahr gemeinsam ausklingen.“ – Arne Wesche Gründer whic GmbH

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser Secret Highland 13 Jahre ist ein Christmas Special, das whics Amazing Whiskies Serie geschmackvoll ergänzt. Mit dieser Serie sagt whic Danke für eine wunderbare Whisky-Community. Amazing Whiskies – für amazing Kunden. Jeder Whisky kommt in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Hier entdecken Sie kreatives Design mit unbeschwertem Genuss.